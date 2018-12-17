به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های استان قم به پایان رسید و در این هفته، یک بازی مساوی شد و تیم‌های آرش، الماس شهر و فیزیوتراپی ابوریحان از سد رقیبان خود عبور کردند.

در این مسابقات که شامگاه یکشنبه به پایان رسید در مهم‌ترین مسابقه تیم فوتسال شهید رئیس کرمی که در هفته‌های اخیر نتایج خوبی کسب کرده بود برابر تیم فوتسال الماس شهر که تیم بدون امتیاز جدول بود ۲ بر یک شکست خورد تا به نوعی، یک شگفتی در مسابقات هفته چهارم شکل بگیرد.

تیم‌های پاس و فرآورده‌های گوشتی پرتو که نام جدید تیم فوتسال آرش است پرگل‌ترین بازی هفته چهارم را برگزار کردند که در این بازی تیم پاس ۴ بر ۲ برابر تیم فرآورده‌های گوشتی پرتو به پیروزی رسید و موقعیت خود را در جدول بهبود بخشید.

در یکی از بازی‌های جذاب هفته چهارم نیز، مسابقه نفس گیر و نزدیک تیم‌های یاقوت و فیزیوتراپی ابوریحان با پیروزی ۳ بر ۲ تیم ابوریحان همراه بود تا نتایج نامناسب تیم یاقوت در جدول لیگ برتر فوتسال استان قم ادامه یابد.

تنها تساوی در این هفته در دیدار تیم‌های مقاومت و ذاکر رقم خورد و دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند تا نوار پیروزی‌های متوالی تیم فوتسال ذاکر قطع شود گرچه ذاکر با وجود این تساوی همچنان صدرنشین جدول لیگ برتر فوتسال قم است.

در این مسابقات ۸ تیم حضور دارند که به صورت رفت و برگشت با هم مصاف می‌کنند.