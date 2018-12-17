طعنه به آقای خاص: وقت رفتن است!

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از شکست تیم فوتبال منچستریونایتد مقابل لیورپول با مربیگری ژوزه مورینیو، ایکر کاسیاس، دروازهبان اسبق رئال مادرید، در توئیتر طعنهای به این مربی زده است.
کاسیاس که چندی پیش مورینیو در گفتگو با رسانهای پرتغالی درباره او گفته بود مدعی شده نتایج مورینیو در یونایتد ضعیف است. مورینیو در واکنش به یک مصاحبه کاسیاس گفته بود این نوع گفتگوها مربوط به افرادی است که در پایان دوران بازی کردنشان هستند. مشخص است که کاسیاس هم با نوشته توئیترش تلاش کرده طعنهای به مورینیو بزند.
او در توئیترش نوشته: بنا بر ادعای یک روزنامه پرتغالی یک نفر گفته بازیکنی مانند من در سن ۳۷ سالگی در پایان دوران بازی کردنش است. من هم کاملا موافقم. اما از آن روزنامه یک سوال هم دارم. در مورد مربیان چه زمانی و در چه شرایطی متوجه میشویم که دیگر برای یک تیم یا تمرین دادنش مناسب نیست؟
مورینیو و کاسیاس از زمانی که هر دو در رئال مادرید کار میکردند مشکل پیدا کردند و در واقع این سرمربی پرتغالی بود که باعث شد دروازهبان اسطورهای اسپانیاییها به شکلی نامناسب و با شرایطی تلخ رئال مادرید را ترک کند.
نظر شما