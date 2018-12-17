امکان اداره مشهد با آزمون و خطا وجود ندارد

به گزارش خبرنگارمهر، محمدرضا حیدری صبح دوشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد با تسلیت درگذشت سردار منصوری اظهار کرد:سهم این سردار فداکار در ایجاد امنیت برای مردم خراسان رضوی در اوایل دهه ۷۰ که اشرار در برخی شهرها فعالیت داشتند قابل توجه بوده و مردم سیستان وبلوچستان نیز از خدمات سردار منصوری در ایجاد وحدت و امنیت بهره مند شده اند.

وی در ادامه با اشاره به هفته پژوهش بیان کرد: با کمبود منابع مواجه هستیم و نمی شود دیگر با آزمون و خطا سازمانی را در شهر اداره کرد و در مدیریتی شهری باید بیشتر به حوزه پژوهش توجه کنیم و اینگونه نباشد که تحقیقات جنبه نمادین و تشریفاتی داشته باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به روز مولانا خاطرنشان کرد: بخش های فرهنگی ما کوتاهی هایی برای معرفی مولانا داشته اند و همین عامل باعث شده تا برخی کشورهای همسایه این افراد را مصادره کننداما واقعیت این است که مولانا متعلق به خطه خراسان است و چند هزار شعر به زبان فارسی دارد.

حیدری در پایان سخنان خود در خصوص سنت دیرینه ایرانیان در شب یلدا گفت: این شب بهانه ای برای کنار هم قرار گرفتن مردم بوده و باید به فکر محرومان و اقشار ضعیف نیز باشیم که در این راستا معاونت فرهنگی شهرداری مشهد برنامه هایی را درنظر گرفته است.