چرا تعداد تماشاگران در ورزشگاه «برنابئو» افت شدید داشته است؟

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار تیم فوتبال رئال مادرید مقابل رایووایکانو در سانتیاگوبرنابئو تعداد تماشاگران به ۵۵ هزار نفر رسید و این یعنی یک افت چشم‌گیر. اما این سوال پیش می‌آید که چرا تیمی که ۳ قهرمانی پشت سر هم در لیگ قهرمانان کسب کرده باید با چنین مشکلی مواجه شود؟

باید سری به سال ۱۹۹۴ بزنیم، این سال آخرین سالی بود که در یک بازی رئال مادرید این تعداد هوادار به ورزشگاه آمده بودند. در آن سال سفیدپوشان سال را با رکورد برد خانگی ۶۲.۹۶ درصد به پایان بردند و این یعنی ۳۷/۰۴ درصد برنده نشدند. ۲۴ سال بعد نرخ نبردنشان به ۴۱.۶۷ درصد رسیده که نمی‌تواند برای تکرار دوباره این اتفاق طبیعی باشد.

این تیم فصل گذشته قهرمان لیگ قهرمانان شده است، برای سیزدهمین بار در تاریخ، اما بعد از آن عملکردهای ضعیفی داشته که هواداران نگران نتیجه گرفتنش شدند.

رئال در مجموع از ۲۷ بازی ۱۷ برد، ۵ مساوی و ۵ شکست به دست آورده است. اما نباید فراموش کنیم مانند بازی با رایو وایکانو بازی‌هایی بودند که اگرچه رئال در آن‌ها به پیروزی رسیده، اما نتوانسته عملکرد قابل قبولی ارائه دهد و هواداران از تماشای بازی‌شان خسته شدند.

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‌غلامرضا خوش طینت