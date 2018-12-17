به گزارش خبرنگار مهر، سیدناصرمحمودی صبح دوشنبه در نشست هم اندیشی با فرماندار کبودرآهنگ بابیان اینکه سرمایه گذاری ضرورت امروز جامعه ما است، گفت: مرکز خدمات سرمایه گذاری استان همدان ایجاد شده و نمایندگانی از ۳ دستگاه اجرایی جهاد کشاورزی، صمت، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این مرکز به منظور تسهیل کننده امور مربوط به سرمایه گذاری مستقر هستند.

محمودی نقش و حضور فرمانداران در امر سرمایه گذاری، مطالعاتی و توانمند سازی و توسعه در این امر مهم را تاثیر گذار بیان‌ کرد و با اشاره به انعقاد تفاهم نامه بین این اداره کل و آموزش و پرورش استان در خصوص حضور کارشناسان اقتصادی و سرمایه گذاری در مدارس به منظور آموزش مباحث اقتصادی، سرمایه گذاری و مشاوره انتخاب رشته تحصیلی به دانش آموزان، این آمادگی را برای حضور در فرمانداری ها در خصوص مشاوره در امور سرمایه گذاری اعلام کرد.

محمودی همچنین به شورای تشکیل شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد که متشکل از مدیران ادارات امور اقتصادی و دارایی، مالیاتی، گمرک، بیمه، بورس و سازمان‌جمع آوری و فروش اموال تملیکی است اشاره کرد و گفت: این جلسات ماهیانه و به منظور بررسی و هم اندیشی مسایل و مشکلات موجود دستگاههای مزبور تشکیل می شود.

وی با بیان‌ و معرفی فرصت های سرمایه گذاری در ۴ بخش صنعت و معدن، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: این اداره کل برای اولین بار در سطح کشور، برنامه اپلیکیشن تحت اندروید که حاوی قوانین و مقررات سرمایه گذاری و همچنین اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاری است را راه اندازی کرده است.

محمودی خاطر نشان کرد: یکی از اقدامات مهم مرکز خدمات سرمایه گذاری مشاوره، رهبری و هدایت سرمایه گذاران به شهرستان های همدان با توجه به مزیت های آن شهرستان است.

وی بابیان اینکه کمیته بهبود فضای کسب و کار استان با عضویت دستگاههای اجرایی تاثیر گذار در این امر مهم تشکیل شده که امید است در این زمینه اثرگذار باشد، گفت: این نشست با هدف فعال کردن مرکز خدمات سرمایه گذاری استان همدان با همکاری فرمانداران شهرستانهای استان تشکیل شده است.

فرماندار کبودرآهنگ نیز با بیان اینکه خدمات رسانی به مردم در طول ۴۰ سال انقلاب اسلامی بر اساس تفکرات دینی و رضایتمندی خلق و جلب رضایت خداوند متعال بوده است، افزود: مردم ایران مردمی امنیت طلب و عدالتخواه هستند که اعتقاد و دیانت در ذات همه آنان وجود دارد.

مهدی مهدوی تاکید کرد: وظیفه ما به عنوان خدمتگزاران جمهوری اسلامی این است که با سرعت، دقت و مسئولیت پذیری بالا امور محوله را انجام دهیم.

فرماندار شهرستان به موقعیت جغرافیایی، ظرفیت و توانمندی های شهرستان کبودرآهنگ اشاره کرد و از ایجاد دفتر جذب سرمایه گذاری در این شهرستان خبر داد.