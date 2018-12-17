استقرار اولین متخصص خانم جراح عمومی در بیمارستان ایرانشهر

دکتر کامران کردی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در پی درخواست های مردمی و با پیگیری های انجام شده، برای اولین بار یک پزشک خانم متخصص جراح عمومی در بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) ایرانشهر مستقر شد.

وی افزود: کمبود متخصص در بخش های مختلف حوزه درمان شهرستان ها، در برخی تخصص ها باعث ایجاد مشکل شده بود و نمی توانستیم نیازمندی های موجود را برطرف کنیم که خوشبختانه با پیگیری های مستمر موفق به جذب ۶۰ نیروی متخصص مورد نیاز در تخصص های مختلف شدیم.

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر ادامه داد: این پزشکان در رشته های مختلف شامل داخلی، ارتوپدی، ارولوژی، پوست، گوش، حلق و بینی، چشم پزشکی، جراحی مغز و اعصاب، پاتولوژی، بیهوشی، اطفال، زنان و زایمان، جراحی عمومی، روانپزشکی، قلب و عروق، اعصاب و رادیولوژی دارای تخصص هستند.

وی با اشاره به نقش به سزای پزشکان متخصص در زنجیره درمان بیماران و ارتقای سطح درمان حوزه علوم پزشکی دانشکده ایرانشهر گفت: با ورود پزشکان متخصص جدید علاوه بر تامین نیاز بیمارستان ها و تامین خواسته های مردم؛ برنامه این معاونت مبنی بر کاهش چشمگیر اعزام بیماران از شهرهای همجوار به شهرستان ایرانشهر و سایر استان ها تحقق خواهد یافت و بیماران نیازمند در محل سکونت خود درمان خواهند شد؛ و علاوه بر جلوگیری از سر گردانی بیماران رضایت مندی وکاهش هزینه درمان را نیز در پی خواهد داشت.

کردی با اشاره اینکه حوزه تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر دارای ۵ بیمارستان و ۴ مرکز درمانی در شهرستان های مهرستان، دلگان، فنوج و کنارک است، تصریح کرد: نیروهای جذب شده در این مراکز درمانی تقسیم شدند.

وی بیان داشت: ارتقاء زیرساخت بیمارستان ها در حوزه های تجهیزات پزشکی، فضای فیزیکی، نیروی انسانی، پزشک و پیراپزشک در منطقه تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر همچنان ادامه دارد.