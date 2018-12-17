جولیانی: برای بازجویی از ترامپ باید از روی نعش من رد شوید!

به گزارش خبرگزاری مهر، «رودی جولیانی» وکیل رئیس جمهوری آمریکا، در مصاحبه با «فاکس نیوز» هرگونه امکان مبنی بر بازجویی از دونالد ترامپ را منتفی دانست.

وی در این باره مدعی شد: از شگردهای «رابرت مولر» بازرس ویژه پرونده مداخله روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا، متنفر هستم.

جولیانی افزود: مگر اینکه از روی نعش من رد شوید. فقط در صورتی که من مرده باشم می‌توانید از ترامپ بازجویی کنید.

این اظهارات در حالی ایراد شد که ماه میلادی گذشته، کاخ سفید پاسخ سوالات مولر را به طور کتبی برای وی ارسال کرد حال آنکه ترامپ تاکنون از پاسخگویی به صورت حضوری در خصوص اتهام همدستی با روسیه یا ممانعت از اجرای عدالت از طریق تهدید به اخراج زیردستانش خودداری کرده است.

گفتنی است دموکرات‌های آمریکایی که از ناکامی هیلاری کلینتون نامزد متبوع خود در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶، شوکه شده بودند؛ ادعای مداخله روسیه در روند انتخاباتی را مطرح کرده و بعدها ترامپ را نیز به همدستی با مسکو، متهم کردند.

این در حالی است که ترامپ به دیگر تخلفات انتخاباتی مبنی بر حق السکوت دادن به ۲ زن برای پنهان کردن رابطه با آنها نیز متهم است.