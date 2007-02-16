با بضاعت سال گذشته رسیدن به عنوان سوم آسیا دور از دسترس است/ برگزاری مسابقات دهه فجر تحول بزرگی در شطرنج ایران بود

به گزارش خبرنگارمهر، رئیس فدراسیون شطرنج که صبح امروز با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: در 2 سال گذشته که به عنوان رئیس فدراسیون شطرنج آغاز به کار کردم تلاش مان بر این بوده که مقدمات کار را برای تقویت این رشته ورزشی در بعد همگانی فراهم آوریم. در همین رابطه تعاملی با سازمان آموزش و پرورش و انجمن های شطرنج استانها داشته ایم. هدفمان بر این بوده که فدراسیون در زمینه تیمداری و بعد قهرمانی فعالیت کند و سفره ای به اندازه وسعت ایران پهن کنیم تا زمینه رشد نوجوانان و جوانان مستعد را فراهم آوریم.

وی با اشاره به امضاء تفاهم نامه با آموزش و پرورش و انجمن های شطرنج استانها خاطرنشان ساخت: به دلیل تغییر وزیرآموزش و پرورش تا به امروز نتوانسته ایم از کمک این وزارتخانه بهره مند شویم اما هنوز ناامید نشده ایم و تلاش می کنیم تا زمینه همکاری وزارت آموزش پرورش را با فدراسیون شطرنج فراهم آوریم. تمامی کشورهای که در شطرنج دنیا حرفی برای گفتن دارند عامل پیشرفت خود را همراهی آموزش و پرورش می دانند و از این روست که بر تعامل با این وزارتخانه تاکید داریم.

مداحی در ادامه از راه اندازی یک کار گروهی به نام شطرنج مدارس خبر داد و اذعان داشت: آموزش و پرورش باید باور کند ورزش شطرنج به عنوان یک رشته کمک آموزشی می تواند به تحصیل دانش آموزان نیز کمک کند.

رئیس فدراسیون شطرنج با تاکید بر سیاست تمرکز زادیی در این فدراسیون اذعان داشت: برگزاری رویدادهای بین المللی در استانها یکی از تدابیر ویژه ما برای رفع تمرکز زدایی در رشته شطرنج است. در همین راستا کشور را به 8 منطقه تقسیم کرده ایم و با تشکیل کمیته مناطق به صورت مستقیم فعالیت این رشته را در استانها زیر نظر داریم.

وی ادامه داد: در تلاش برای همگانی کردن رشته شطرنج با شهرداریهای کل کشور در تعامل نزدیک هستیم . در همین رابطه شهرداری تهران در نظر دارد 15 تا 20 جایگاه را در این شهر شناسایی کند و در 1500 پارک شهر تهران زمینه را برای فعالیت در این رشته ورزشی فراهم آورد.

مداحی با اشاره به این نکته که شطرنج ایران در آسیا نهم است و در جهان رتبه چهل ونهم را در اختیار دارد، تصریح کرد: در بعد قهرمانی برنامه های مختلفی را در نظر داریم که اعزام به رقابتهای بین المللی یکی از آنهاست. بطور متوسط در یک سال گذشته هر ماه یک تیم شطرنج باز از کشورمان به رقابتهای بین المللی اعزام شده است. از رویدادهای معتبری که در داخل کشور برگزار کرده ایم نیز می توان به برگزاری مسابقات رده های سنی آسیا، جام فجر و ... اشاره کرد.

وی ادامه داد: در برگزاری مسابقات شطرنج جام فجر تحولی عمده را در سالجاری شاهد بودیم. تا پیش ازاین شمار تیمهای خارجی شرکت کننده در مسابقات جام فجر به بیش از 7 تیم نمی رسید اما از سال گذشته این تعداد به 14 تیم و در سالجاری به 16 تیم افزایش یافته است. همچنین در سالجاری برای اولین بار مسابقات جام فجر به میزبانی استان خوزستان برگزار شد و این استان به خوبی حتی بهتر از استان تهران از عهده این مهم بر آمد.

رئیس فدراسیون شطرنج با اشاره به میزبانی کشورمان در مسابقات شطرنج شهرهای آسیا عنوان داشت: 10 اسفند ماه میزبان مسابقات یاد شده خواهیم بود. این دومین رویداد مهم در شطرنج آسیا بعد از بازیهای آسیایی است و از اهمیت وِیژه ای در فدراسیون جهانی برخوردار است.

مداحی تاکید کرد: کشور ما در آسیا عنوان نهم را در اختیار دارد، آنهم در قاره ای که 10 تیم برتر دنیا در آن حضور دارند. این نشان دهنده اهمیت مقامی است که تیم کشورمان در پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از آن خود کرد.

وی با تاکید بر این نکته که "موفقیت شطرنج ایران در بازیهای آسیایی دوحه تصادفی به دست نیامده است"، اذعان داشت: زمانی که نتایج شطرنج بازان ایران را در چند سال اخیر بررسی می کنیم به خوبی واضح است که کسب مدال در بازیهای آسیایی اتفاقی نبوده است. زمانی که کارشناسان شطرنج دنیا به تحول این رشته ورزشی در کشورمان تاکید دارند پر واضح است که موفقیت شطرنج بازان ایران تصادفی نبوده است.

رئیس فدراسیون شطرنج مهمترین هدف این فدارسیون را تثبیت جایگاه شطرنج ایران در رده سوم آسیا عنوان کرد و گفت: تا پیش از این برای اعزام تیم شطرنج ایران به رقابتهای چون بازیهای آسیایی تردید وجود داشت اما امروز نگاه جامعه ورزش به این رشته تغییر کرده است و برای حضور دربازیهای سالنی آسیا از فدراسیون ما به عنوان نخستین تیم اعزامی یاد می شود.

مداحی اذعان داشت: نگرانی امروز ما بر این است که آیا در آینده حمایتهای کافی از استعدادهای شطرنج ایران به عمل می آید. اعتقاد دارم اگر استعدادهای ورزش شطرنج درمسیر خود با وسواس حرکت نکنند حذف جایگاه سوم آسیا نه تنها مشکل بلکه غیر ممکن خواهد شد. اگر با بضاعت سال گذشته در بازیهای سالنی آسیا در ماکائو حضور یابیم بطور حتم عنوان سومی آسیا دور از دسترس شطرنجبازان ایرانی خواهد بود.

وی حرکت شطرنج ایران را رو به جلو و هدفمند خواند و گفت: سیاست کلی ما براین است که از تمام ابراز و امکانات در جهت پیشرفت ورزش شطرنج در ایران بهره مند شویم و تا به امروز نیز در این راه توفیقاتی حاصل شده است.

رئیس فدراسیون شطرنج اذعان داشت: یکی از تدابیر مهم ما در بعد قهرمانی دعوت از مربیان مطرح خارجی برای تقویت و توان استعدادهای شطرنج کشورمان است. درهمین ارتباط در سالجاری 6 مربی مطرح خارجی را دعوت کرده ایم که اتفاقی نو در ورزش شطرنج بوده است.

وی ادامه داد: معتقدیم بازیکنان ایران استعداد و توان کافی برای رسیدن به عناوین در خور توجه را دارند و برای نیل به موفقیت نیازمند کسب تجربه و علم هستند. استخدام مربی خارجی نیز اقدامی است در همین رابطه. فرمولی که بازیهای آسیایی از آن بهره بردیم و با نتایج قابل قبولی همراه بود و در آینده نیز از آن بهره مند خواهیم شد.

مداحی تاکید کرد: حضور مربی خارجی در ایران تنها برای توجه به ورزش قهرمانی و مدال آوری نیست. در نظر داریم از توان آنها در زمینه تقویت استعدادها، آموزش مربیان و بازیکنان ملی استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: برای تقویت هرچه بیشتر ورزش شطرنج از سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک درخواست بودجه ای کرده ایم که رقم آن در مقایسه با توان مالی دیگر فدراسیونها نا چیز است. برای حفظ جایگاه فعلی شطرنج ایران در آسیا درخواست دریافت بودجه ای یک میلیارد تومانی از سازمان تربیت بدنی و 500 میلیون تومانی از کمیته ملی المپیک کرده ایم.

رئیس فدراسیون شطرنج خاطرنشان ساخت: در سال گذشته رقمی در حدود 180 میلیون تومان از سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک کمک مالی دریافت کردیم. البته برای حضور در بازیهای آسیایی تنها به این رقم بسنده نکردیم و با کمک از حامیان مالی نیازهای خود را برطرف ساختیم.

مداحی تصریح کرد: عناصر زیادی در رشد ورزش شطرنج موثر بوده است که از آن جمله می توان به حمایتهای سازمان تربیت بدنی ، کمیته ملی المپیک و .. اشاره کرد.