مهدي نادري: حمايت وزارت نفت از سينما نتايج خوبي خواهد داشت

به گزارش خبرگزاري " مهر" ، مهدي نادري فيلمساز جوان كشورمان در گفت وگو با ستاد خبري نخستين جشنواره بين المللي فيلم نفت با اشاره به اين مطلب گفت : شركت نفت ، سابقه اي طولاني در توليد فيلمهاي مستند دارد ، گرچه آثار توليدي آن معمولا ويِژگي هاي گزارشي و تبليغي پررنگي دارند .
وي كه اخيرا با فيلم " گزارش زير خاكي " در جشنواره هاي فجر، خانه سينما و جشنواره فيلم كوتاه تهران جوايزي را از آن خود كرده است، افزود : اميدوارم بخشي از سرمايه ملي نفت كه همه نسبت به آن حق دارند ، در سال آينده صرف توليد فيلم شود.
وي افزود : خوب است در اين جشنواره صرفا به فيلمهاي تبليغي بها داده نشود و آثار فيلمسازان صاحب تفكر نيز مورد توجه قرار گيرد.
نادري در پايان افزود: گرچه وزارت نفت خيلي پيشتر بايد به سينم توجه نشان مي داد اما در كنار جشنواره اگر چه به بخش توليد هم توجه كند نتايج درخشاني به بار مي آيد.
هر سازماني كه بخواهد از نمايش، توليد و عرضه فيلم مستند حمايت كند مورد تاييد من و ديگر علاقه مندان اين سينماست؛ فيلم كوتاه و مستند نيازمن حمايت هاي مالي و معنوي جدي است.
