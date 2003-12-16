مهدي نادري: حمايت وزارت نفت از سينما نتايج خوبي خواهد داشت

به گزارش خبرگزاري " مهر" ، مهدي نادري فيلمساز جوان كشورمان در گفت وگو با ستاد خبري نخستين جشنواره بين المللي فيلم نفت با اشاره به اين مطلب گفت : شركت نفت ، سابقه اي طولاني در توليد فيلمهاي مستند دارد ، گرچه آثار توليدي آن معمولا ويِژگي هاي گزارشي و تبليغي پررنگي دارند .

وي كه اخيرا با فيلم " گزارش زير خاكي " در جشنواره هاي فجر، خانه سينما و جشنواره فيلم كوتاه تهران جوايزي را از آن خود كرده است، افزود : اميدوارم بخشي از سرمايه ملي نفت كه همه نسبت به آن حق دارند ، در سال آينده صرف توليد فيلم شود.

وي افزود : خوب است در اين جشنواره صرفا به فيلمهاي تبليغي بها داده نشود و آثار فيلمسازان صاحب تفكر نيز مورد توجه قرار گيرد.

نادري در پايان افزود: گرچه وزارت نفت خيلي پيشتر بايد به سينم توجه نشان مي داد اما در كنار جشنواره اگر چه به بخش توليد هم توجه كند نتايج درخشاني به بار مي آيد.