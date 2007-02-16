توقف قلبها در کشاکش جوانی ؛ نگاهی به کاهش سن بیماران قلبی و عروقی

به گزارش خبرنگار مهر ، رشد سریع بیماریهای قلبی و عروقی به قدری نگران ‌کننده است که احمد علی خلیلی ملکان ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان شرقی می گوید: بیش از 50 درصد مرگ و میرهای استان ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی است.

به گفته این مقام مسئول ، این آمار روند صعودی دارد و هم‌ اکنون تمام تخت ‌های بیمارستان قلب و عروق استان آذربایجان شرقی تکمیل است.

افزایش بی ‌رویه مصرف سیگار ، بی ‌تحرکی و تغذیه نامناسب از دلایل عمده تزاید بیماریهای قلبی و عروقی است. به طوری که ، مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) با اشاره به فوت 4479 شهروند تهرانی در آذر 85 ، همچنان از ایست قلبی به عنوان شایع ترین علت فوت پایتخت نشینان یاد می کند.

بر اساس آمار سازمان بهشت زهرا (س) ، ایست قلبی با فراوانی 69/10 درصد همچنان شایع ترین بیماریهای منجر به فوت شهروندان تهرانی در آذر 85 بوده است.

علت عمده بیشتر مرگ‌ و میرها در جهان بیماریهای قلبی عروقی است و بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی در سال 2000 ، بیش از 59 درصد مرگ‌ ها ناشی از بیماریهای غیر واگیر بوده است.

بررسی های جدید و گسترده پزشکی در ایران که تحت عنوان مطالعات کاسپین منتشر می شود ، نشان می ‌دهد که در 14 سال آینده 3 عامل مصرف تنباکو ، چاقی و فشارهای عصبی ، منجر به بروز ضایعات عروقی خواهند شد و بزرگسالان در کشورهای توسعه نیافته ، با نارسایی ‌های قلبی عروقی دست به گریبان می شوند.

در این مطالعه که با همکاری سازمان بهداشت جهانی صورت گرفته ، فشار خون بیش از 21 هزار دانش ‌آموز ایرانی از 23 استان مختلف در یک دوره 2 ساله مورد آزمایش قرار گرفته است. مهم ترین شاخص‌ های مرتبط با فشار خون نظیر شیوه زندگی شهری یا روستایی ، باورهای اجتماعی ، وضعیت اقتصادی خانواده و بالاخره خصوصی یا دولتی بودن محل تحصیل نیز در این مطالعه ثبت شده‌ اند.

نتایج حاصل از این مطالعه نشان می ‌دهد گرچه پسران و دختران به یکسان در معرض ابتلا به بیماری ‌های قلبی - عروقی هستند اما نسبت بروز فشار خون بالا در میان پسران ایرانی بیشتر از دختران است.

از جمله نکات حائز اهمیتی که در این گزارش آمده است ، وجود رابطه مستقیم میان کم تحرکی و بلند قد بودن با افزایش فشار خون است. به عبارت دیگر نوجوانان بلندقامتی که فعالیت بدنی کمتری دارند ، نسبت به‌ همسالان خود که کوتاه ‌قد و کم تحرک هستند ، زمینه بیشتری برای ابتلا به فشار خون دارند.

بخشی از مطالعه جدید به رابطه فضاهای آموزشی در شهرها پرداخته و نشان داده که دانش آموزان مدارس خصوصی در شهرها زمینه مساعدتری برای ابتلا به فشار خون بالا دارند. علت چنین زمینه‌ مساعدی در مدارس خصوصی به ‌کمبود فضاهای ورزشی و در نتیجه کم‌ تحرکی دانش ‌آموزان نسبت داده شده است.

محققان معتقدند که نگرش خانواده‌ ها به دو موضوع چاقی و کم ‌تحرکی می ‌تواند به رد یا پذیرش این دو موضوع در فرزندان منجر شود. بنابراین ، هر چه افراد خانواده نسبت به چاقی اعضای خانواده بی ‌تفاوت ‌تر باشند و فعالیت‌ های ورزشی نیز مورد تشویق قرار نگیرد ، نوجوانان خانواده نیز نسبت به چاقی و کم تحرکی دید مثبتی پیدا می ‌کنند و نتایج حاصل از این تغییر نگرش به بروز عوارض قلبی - عروقی در بزرگسالی می ‌انجامد.

مطالعه ‌کاسپین که اولین نمونه از یک طرح سراسری برای ثبت فشار خون دانش آموزان ایرانی است برای جلوگیری از بروز بیماری ‌های قلبی عروقی در بزرگسالی به خانواده‌ های شهری توصیه می کند ؛ چنانچه سابقه ابتلا به فشار خون بالا در میان اعضای خانواده وجود دارد ، کودکان و نوجوانان را به ورزش کردن تشویق کنند. آنچه از نظر زمانی مورد تاکید قرارگرفته فرا رسیدن زمان شروع بیماریهای قلبی عروقی گسترده در کشورهای در حال توسعه از جمله‌ ایران است. این زمان چیزی در حدود یک دهه تخمین زده می ‌شود.

کارشناسان سازمان بهداشت جهانی معتقدند که عوامل بیماریهای غیر واگیر ، اغلب تغذیه ‌ای است که با تصحیح تغذیه و تحرک بدنی قابل پیشگیری است. افزایش فشارخون ، میزان بالای کلسترول بد (‪ ، (LDL‬چاقی و کمبود فعالیت بدنی و کم تحرکی از مهمترین عوامل این نوع مرگ هاست.

بر اساس آنچه که کارشناسان بهداشت اعلام کرده اند ؛ 80 درصد بیماریهای قلبی ، با تغییر شیوه زندگی قابل پیشگیری است.

افزایش قند خون در سن بالای 40 سالگی را "دیابت نوع دوم" می ‌گویند که فقط به دلیل شیوه بد زندگی از جمله تغذیه نامناسب ، تحرک ناکافی و چاقی اتفاق می ‌افتد. دیابت نوع اول معمولا براثر مشکلات غدد پانکراس و کاهش ترشح انسولین رخ می ‌دهد که می‌ تواند در کودکی و یا در سنین جوانی اتفاق بیافتد.

بیش از 30 درصد سرطان‌ ها با خوردن غذاهای سالم و طبیعی و نگاه داشتن وزن در حد طبیعی و تحرک بدنی قابل پیشگیری است.

بررسی‌ های میدانی که در چین ، آمریکا و فنلاند انجام شده ، نشان می ‌دهد که افراد در معرض خطر این بیماریها با رعایت رژیم غذایی و فعالیت بدنی تا 60 درصد توانسته ‌اند از بیماری غیر واگیر دیابت نوع دوم و بیماریهای قلبی عروقی ، جلوگیری کنند. این افراد اگر علاوه بر رعایت مسایل یاد شده ، داروهای پیشگیری از بیماری نیز مصرف کنند ، شانس زندگی آنان به 2 برابر افزایش می ‌یابد.

به عنوان نمونه ، فنلاند طی یک برنامه 25 ساله آموزشی برای کاهش مصرف روغن‌ های جامد یا چربی های اشباع شده و دارای ایزومر "ترانس" ، توانسته است بیماریهای قلبی عروقی را در این کشور به میزان ‪ ۷۳‬درصد کاهش دهد.

به گزارش مهر ، 62 درصد تمام بیماریهای عروقی و قلبی و 49 درصد حمله های قلبی در دنیا به دلیل فشار خون بالا است. 18 درصد بیماریهای عروقی (قلب و مغز) و 56 درصد حمله ‌های قلبی به دلیل کلسترول بالا اتفاق می ‌افتد.

بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی ، سالانه در جهان 1/7 میلیون مرگ به دلیل فشار خون بالا رخ می ‌دهد. کلسترول نیز هر ساله 4/4 میلیون مرگ را در جهان به دنبال دارد که حدود 8 درصد مرگ‌ و میرها در دنیاست و 21 درصد بیماریهای قلبی بر اثر چاقی رخ می ‌دهد.