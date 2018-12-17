ناآرامی ها در مجارستان شدت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، شمار زیادی از شهروندان مجارستانی در اعتراض به قانون جدید کار در این کشور دست به برگزاری تظاهرات گسترده زدند.

بر اساس گزارش های منتشر شده اتحادیه‌های کارگری مجارستان در واکنش به اعتراضات مردمی اعلام کردند که قوانین جدید تنها به نفع کمپانی های تولیدی بین المللی بوده و سبب می شود تا کارگران خود را در حالت استثمار شده تصور کنند.

از سوی دیگر دولت مجارستان اعلام کرد که این قوانین به نفع کارگرانی است که می‌خواهند ساعات بیشتری کار کنند و کارفرمایانی که به نیروی انسانی بیشتری نیاز دارند.

این چهارمین تظاهرات مردمی مجارستان در اعتراض به قانون کار در این کشور است.