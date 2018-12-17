  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۱۴

ناآرامی ها در مجارستان شدت گرفت

ناآرامی ها در مجارستان شدت گرفت

هزاران نفر از شهروندان مجارستان، بار دیگر در اعتراض به طرح راستگرایان در زمینه قانون کار به خیابان های پایتخت آمدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، شمار زیادی از شهروندان مجارستانی در اعتراض به قانون جدید کار در این کشور دست به برگزاری تظاهرات گسترده زدند. 

بر اساس گزارش های منتشر شده اتحادیه‌های کارگری مجارستان در واکنش به اعتراضات مردمی اعلام کردند که قوانین جدید تنها به نفع کمپانی های تولیدی بین المللی بوده و سبب می شود تا کارگران خود را در حالت استثمار شده تصور کنند. 

از سوی دیگر دولت مجارستان اعلام کرد که این قوانین به نفع کارگرانی است که می‌خواهند ساعات بیشتری کار کنند و کارفرمایانی که به نیروی انسانی بیشتری نیاز دارند.

این چهارمین تظاهرات مردمی مجارستان در اعتراض به  قانون کار در این کشور است.

کد مطلب 4487211
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها