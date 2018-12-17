شکارچی و خریدار گوشت مرال در رامیان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان، امیر عبدوس اظهار کرد: پس از کسب گزارش واصله مردمی مبنی بر عرضه و فروش گوشت مرال توسط یکی از شکارچیان غیرمجاز در شهرستان رامیان و معرفی سکونتگاه عامل شکار و خریدار تحقیقات میدانی با همراهی نیروی انتظامی جهت راستی آزمایی و بررسی صحت و سقم این گزارش در دستور کار ماموران محیط زیست شهرستان گنبد، آزادشهر و رامیان قرار گرفت.

وی افزود: در همین راستا و پس از اطمینان از صحت گزارش، با کسب اذن تفتیش و بازرسی از مقام قضایی از دو باب سکونتگاه متعلق به شکارچی( کشتار گر) و عامل خرید در رامیان بازرسی و در مجموع هشت کیلوگرم گوشت مرال و یک قبضه اسلحه گلوله زنی کشف و ضبط شد.

به گفته عبدوس ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان با تنظیم صورتجلسه تخلف، متهمان پرونده را به مراجع قضایی ارجاع داده اند.

وی از علاقمندان به محیط زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی مراتب را به شماره تلفن شبانه روزی ۱۵۴۰ اطلاع دهند.

عبدوس تصریح کرد: به استناد ماده ۱۲ قانون شکار و صید، هر شخصی مرتکب شکار گونه های حمایت شده نظیر مرال شود، به مجازات حبس از سه ماه تا سه سال و یا به جزای نقدی از سه تا پنج میلیون تومان محکوم و به جهت جبران ضرر و زیان وارده ناشی از شکار مرال هم باید مبلغ ۳۵ میلیون تومان جریمه نقدی پرداخت کند.