احتمال بارش برف در ایلام وجود دارد

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سامانه بارشی که از امروز وارد استان شده تا اواخر وقت سه شنبه در سطح استان فعالیت خواهد داشت.

وی افزود: فعالیت این سیستم بارشی به صورت بارش باران گاهی همراه با رعد و برق و در نواحی مستعد استان بارش تگرگ و در ارتفاعات استان احتمال بارش برف خواهد بود، ورزش باد نسبتا شدید تا شدید نیز مورد انتظار است.

وی ادامه داد: این سیستم بارشی از اواسط وقت امروز تا بامداد سه شنبه تقویت می شود و اوج فعالیت بارشی خود را انجام می دهد، کاهش دمای ۴ الی ۶ درجه ای هوا از پیامدهای این سامانه است.

رستمی افزود: با توجه به پتانسیل بارشی این سامانه لازم است در خصوص خطرات احتمالی از قبیل آبگرفتگی معابر شهری و روستایی، سیلابی شدن مسیل ها، اختلال در تردد درون شهری و برون شهری، کاهش دید افقی به نسبت پدیده مه به ویژه صبح سه شنبه تا پنجشنبه، همچنین افزایش سرعت باد به ویژه در نواحی مرزی و همچنین خطر صاعقه به ویژه در ارتفاعات توجه لازم به عمل آید.