۱۱ روستای آذربایجان غربی از نعمت برق محروم هستند

اکبر حسن بکلو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال با وجود مشکلات مالی برق رسانی به روستاهای استان تداوم دارد اظهارداشت: این ۱۱ روستای بالای ۱۰ خانوار تا پایان سال برق دار می شوند.

وی با تاکید بر اینکه اساسی‌ترین برنامه شرکت، تامین برق مشترکین جدید است عنوان کرد: هم اکنون دو هزار و ۸۱۳ روستای استان از تعمت برق بهره مند هستند.

حسن بکلو با بیان اینکه درحوزه پیمانکاری، رسمی و شرکتی تاخیری در پرداخت حقوق پرسنل وجود ندارد عنوان کرد: وظیفه تامین برق در داخل محدوده معابر قانونی روستا و شهر بر عهده شرکت توزیع نیروی برق استان است

وی با اشاره به اینکه این شرکت برای خارج از محدوده وظیفه‌ای ندارد خاطرنشان کرد: اگر تامین اعتبار شود حاضریم به عنوان مجری جهت تامین روشنایی جاده‌ها وارد شویم.

حسن بکلو در خصوص مصرف برق در استان افزود: در میان مشترکین شرکت توزیع نیروی برق در سال۹۷، بیشترین سهم مصرف در بخش خانگی وکمترین سهم مصرف در بخش عمومی اداری است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی ادامه داد: در این راستا امسال ۳۹ درصد سهم مصرف در بخش خانگی، ۲۵ درصد در بخش کشاورزی، ۱۷ درصد در بخش صنعتی، ۸.۲ درصد در بخش تجاری یا سایر مصارف و ۸ درصد در بخش عمومی اداری در میان مشترکین برق شرکت و همچنین حدود ۲ درصد در بخش روشنایی معابر شهری و روستایی بوده است.