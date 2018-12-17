افزایش ۳۵ درصدی کمک خیرین به ایتام/ البرز رتبه اول را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید پرویز فتاح صبح دوشنبه در اولین نشست مجمع خیران کارآفرینان و اشتغال استان البرز با اشاره به اینکه کمک خیرین از ابتدای سال تاکنون ۳۵ درصد بیشتر از مدت مشابه در سال گذشته بوده است، گفت: این میزان در البرز با افزایش ۶۰ درصدی مواجه است و این استان رتبه اول را دارد.
وی با تأکید بر اینکه این کمیته ۱۷۲ هزار یتیم را تحت پوشش دارد، گفت: هرکدام ۲۲۰ هزار تومان در ماه دریافت میکنند و این مبلغ توسط خیرین پرداخت میشود.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: خوشبختانه در استان البرز ۴۱۵ هزار تومان به هر یتیم تعلق میگیرد.
فتاح با تأکید بر اینکه در کشور به ازای هر یتیم ۵ حامی وجود دارد، گفت: درحالیکه در استان البرز به ازای هر یتیم ۹ نفر حامی وجود دارد.
وی با اشاره به اهمت کارآفرینی و تحقق این مهم در کمیته امداد، گفت: ۲۷۰ هزار خانواده دیگر تحت پوشش کمیته امداد نیستند و به خودکفایی رسیدهاند و این افتخاری برای ما است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) بابیان اینکه طی چهار ماه اخیر ۶۲۰ خانواده تحت پوشش کمیته امداد قرارگرفتهاند، گفت: وقتی مردم به ما نیاز دارند باید به درخواستهایشان سریعاً رسیدگی کنیم.
فتاح در بخش دیگری به اعمال تحریمهای ظالمانه اشاره کرد و گفت: از زاویه دیدی دیگر اگر به این مسئله نگاه کنیم، تحریمها باعث شده که با اتکا به نیروها و توان داخلی به سازندگی کشور بپردازیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه ۱۷۲ هزار دانشجو تحت پوشش کمیته امداد هستند، گفت: این کمیته برای جامعه هدف خود از هیچ کوشش دریغ نمیکند، امسال ۱۵۰ نفر از رتبههای زیر هزار از دانش آموزان تحت پوشش بودهاند.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: ۳۳۰ هزار دانشآموز تحت حمایت این کمیته هستند که اگر حمایت نشوند از تحصیل بازمیمانند.
فتاح با اشاره به اهمیت پرداخت وام قرضالحسنه به مددجویان تحت پوشش، گفت: مددجویان خوشحسابترینها در سیستم وامهای بانکی هستند.
وی اضافه کرد: سال گذشته 90 هزار فقره ازدواج میان مددجویان به ثبت رسیده است و خوشبختانه پایینترین آمار طلاق نیز به این قشر تعلق دارد.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) تأکید کرد: سال گذشته ۱۳۵ هزار فقره وام پرداختشده است و امسال نیز ۲۰۰ هزار فقره وام دیگر پرداخت خواهد شد.
فتاح در بخش دیگری به ظرفیتهای استان البرز اشاره کرد و گفت: وجود خیرین در البرز نعمتی بزرگ است و این استان توان کمک به دیگر استانها را دارد.
وی از مسئولان البرزی خواست این استان بهعنوان الگوی کشوری در حوزه کارآفرینی باشد.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) اضافه کرد: پرداخت وام قرضالحسنه به هدف ایجاد اشتغال به مددجویان البرزی در اولویت قرار گیرد و ما نیز کمک خواهیم کرد.
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