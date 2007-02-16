دیدگاه های مدیران دانشجویی و فرهنگی اجرایی می شود / بهترین مخاطبان کشور دانشجویان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن مسلمی نائینی - مدیرکل امور دانشجویان داخل کشور وزارت علوم صبح امروز در مراسم اختتامیه چهلمین گردهمایی معاونان و مدیران دانشجویی و فرهنگی در دانشگاه چابهار، با اشاره به کار طاقت فرسای معاونان دانشجویی و فرهنگی گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند بهترین مخاطبان ما دانشجویان هستند، دانشجویان اگر با واقعیت های دانشگاه ها آشنا شوند بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.

مسلمی نائینی به انتخاب مدیران برتر دانشجویی و فرهنگی اشاره کرد و گفت: 5 دی ماه از دانشگاه ها خواستیم مدیران برتر خود را معرفی کنند که 40 دانشگاه به درخواست ما پاسخ داده اند و با استفاده از شاخص هایی چون سابقه کار، 10 مدیر برتر دانشگاه ها انتخاب شدند .