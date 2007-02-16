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۲۷ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۳۰

گردهمایی معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاه های کشور - 7 / مدیرکل امور دانشجویان داخل:

دیدگاه های مدیران دانشجویی و فرهنگی اجرایی می شود / بهترین مخاطبان کشور دانشجویان هستند

دیدگاه های مدیران دانشجویی و فرهنگی اجرایی می شود / بهترین مخاطبان کشور دانشجویان هستند

دکتر مسلمی نائینی با اشاره به برگزاری چهلمین گردهمایی معاونین و مدیران دانشجویی و فرهنگی گفت: دیدگاه ها و نقطه نظرات معاون و مدیران فرهنگی و دانشجویی کشور در نشست های مختلف این گردهمایی به صورت جزوه یا کتابچه منتشر می شود تا به مرحله اجرا گذاشته شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن مسلمی نائینی - مدیرکل امور دانشجویان داخل کشور وزارت علوم صبح امروز در مراسم اختتامیه چهلمین گردهمایی معاونان و مدیران دانشجویی و فرهنگی در دانشگاه چابهار، با اشاره به کار طاقت فرسای معاونان دانشجویی و فرهنگی گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند بهترین مخاطبان ما دانشجویان هستند، دانشجویان اگر با واقعیت های دانشگاه ها آشنا شوند بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.

مسلمی نائینی به انتخاب مدیران برتر دانشجویی و فرهنگی اشاره کرد و گفت: 5 دی ماه از دانشگاه ها خواستیم مدیران برتر خود را معرفی کنند که 40 دانشگاه به درخواست ما پاسخ داده اند و با استفاده از شاخص هایی چون سابقه کار، 10 مدیر برتر دانشگاه ها انتخاب شدند .

کد مطلب 448723

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