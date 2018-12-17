وزارت بهداشت با پژوهشکده علوم و معارف قرآن همکاری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، تفاهم‌نامه همکاری بین «دبیرخانه کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظام سلامت» و «پژوهشکده علوم و معارف قرآن» با دکتر محمدرضا فراهانی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و دبیر این کمیسیون در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منعقد شد.

این تفاهم‌نامه با هدف فراهم کردن امکان بهره مندی حداکثری از آموزه های قرآن کریم در حوزه مطالعات میان رشته ای و در راستای همکاری مراکز فعال در این عرصه، بین دبیرخانه کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظام سلامت و پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن به امضاء رسید.

موضوع این تفاهم‌نامه همکاری پژوهشی به منظور استفاده از ظرفیت ها و دستاوردهای علمی در چارچوب وظایف به ماموریت ها و سیاست های طرفین بخصوص در حوزه مطالعات اسلام با رویکرد میان رشته ای است.

در این جلسه دکتر حسام الدین علامه قائم مقام دبیر کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظام سلامت گفت: این تفاهمنامه همزمان با آغاز هفته پژوهش و در آستانه روز وحدت حوزه و دانشگاه و شهادت استاد شهید مفتح با هدف تعامل وتبادل محصولات فرهنگی و استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های طرفین تفاهم‌نامه در راستای ارتقای فرهنگ اسلامی در جامعه دانشگاهی به صورت سه ساله منعقد شد.

علامه به اهمیت حوزه سلامت و ارتباط آن با قرآن اشاره کردو گفت: ما باید سنت های الهی را کشف کنیم و علم پزشکی دنبال این است که راز و رموز حاکم بر سلامت انسان و پدیده ها وعواملی که بر آن اثر می گذارند را کشف کند از این رو باید نگرشی که در حوزه سلامت بر اساس آموزه های وحیانی داریم، لااقل در فضای واضح با آموزه های دینی نباشد و برای این کار، باید یک فعالیت میان رشته ای صورت گیرد.

وی گفت: در اینجا ما در قسمت مبانی فلسفی، کلامی و معرفت دینی که برگرفته از آموزه های دینی و سیره ائمه معصومین و بحث تمدن اسلامی است، به اساتید حوزوی و دینی نیاز داریم تا از آنها کمک بگیریم تا گزاره های سلامت در نگاه دینی مشخص شود.

همچنین در این مراسم دکتر محمدرضا فراهانی - معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت و دبیر کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عال قرآنی در نظام سلامت، گفت: این تفاهم‌نامه، آغازی بر تعاملات کاربردی، موضوعی وتخصصی بین پژوهشگاه علوم ومعارف اسلامی به عنوان یک نهاد پژوهشی حوزوی و وزارت بهداشت باشد.

معاون وزیر بهداشت ابراز امیدواری کرد وزارت بهداشت در سایه این تفاهم‌نامه بتواند در راستای توسعه فعالیت های قرآنی و فرهنگی در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی گام‌های موثری بردارد.

فراهانی اظهار داشت: کارهای خوبی در یک سال اخیر در کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظام سلامت انجام شده است وامید است بتوان گام های موثری در راستای توسعه فعالیت های قرآنی در حوزه سلامت برداریم.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: امید است با انعقاد این تفاهمنامه با پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، بسترهای لازم به منظور فراهم سازی امکان دسترسی و آسان دانش پژوهان به آموزه های قرآن کریم فراهم شود.

دبیر کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظام سلامت خاطرنشان کرد: امکان بهره مندی حداکثری از آموزه های قرآن کریم در حوزه مطالعات میان رشته ای با امضای این تفاهمنامه فراهم می شود و امید است با انعقاد این تفاهمنامه گام های موثری در راستای توسعه فعالیت های قرآنی در نظام سلامت برداشته شود.

وی افزود: احساس ما این است که این تفاهمنامه، می تواند منشا برکات زیادی باشد و ما در کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظام سلامت آمادگی کامل در راستای عمل به تعهداتمان بر اساس مفاد تفاهمنامه را داریم.

فراهانی با اشاره به اقدامات موثر و سازنده ای که در راستای پژوهش های قرآن و سلامت انجام شده، خاطرنشان کرد: خوشبختانه دفتر تبلیغات اسلامی قم و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی عمیق و گسترده ای در حوزه فعالیت های قرآنی دارند و امید است با امضای این تفاهمنامه بتوانیم امکان دسترسی سریع و آسان دانش پژوهان به آموزه های قرآن کریم را مهیا سازیم.

همچنین حجت الاسلام دکتر نجف لک زایی رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در این جلسه گفت: امضای تفاهمنامه بین دبیرخانه کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظام سلامت و پژوهشکده علوم و معارف قرآن در ایام فرخنده میلاد حضرت امام حسن عسکری (ع) و در هفته پژوهش را به فال نیک می گیریم. امیدوارم در راستای امضای این تفاهمنامه، طرفین به اهداف متعالی دست یابند.

وی خاطرنشان کرد: نتایج تفاهمنامه تا حد بسیار زیادی به مقدار پیگیری افرادی که آنها را امضاء می کنند بر می گردد. احساسم این است که دو طرف این تفاهمنامه در راستای انجام فعالیت و تعهداتشان جدی هستند. پیش بینی من این است که این تفاهمنامه می تواند سرانجام خوبی در حوزه پژوهشی و سلامت داشته باشد.

رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی افزود: امیدوارم توفیق الهی نصیب شود که پژوهشکده علوم و معارف قرآن و همچنین پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به سهم خود بتوانند در راستای تحقق مفاد این تفاهمنامه گام های موثری بردارند.