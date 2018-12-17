تشکیل ۲۸ پرونده قاچاق سوخت در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری صبح دوشنبه در جلسه ستاد قاچاق کالا و ارز استان اظهار داشت: قاچاق سوخت در استان در حال افزایش است که می توان با بحث آموزش از طریق سازمان های مردم نهاد است برای فرهنگ سازی اقدام کرد.
وی عنوان کرد: در بحث قاچاق سوخت ۲۸ پرونده در استان تشکیل و به مراجع قضایی ارائه شده است.
معاون استاندار ایلام با اشاره به اینکه در بحث قاچاق دام شش پرونده در استان تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع شده، گفت: نیاز است در این حوزه نظارت بیشتری صورت گیرد.
نوذری عنوان کرد: در استان ایلام قاچاق چند وجهی است و در ایام اخیر قاچاق سوخت و دام به دلیل تفاوت قیمت بالای آنها در دو طرف مرز افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: باید نقاط ضعفی که وجود دارد شناسایی شده و در جلسه ستاد قاچاق کالا نسبت به ارائه راهکار اقدام شود چراکه یکی از موانع رشد اقتصادی هم همین قاچاق است که باید در این خصوص جلوگیری لازم صورت گیرد.
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