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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۱۹

حمله خمپاره‌ای تروریست‌های تکفیری به حومه «حلب» سوریه

حمله خمپاره‌ای تروریست‌های تکفیری به حومه «حلب» سوریه

تروریست های تکفیری در سوریه در ادامه اقدامات خصمانه خود منطقه ای در حومه «حلب» را هدف حمله خمپاره ای قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، تروریست های تکفیری در سوریه همچنان به اقدامات خصمانه خود علیه غیرنظامیان در این کشور ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، منطقه «الحلب الجدیده» واقع در حومه شهر حلب طی چند نوبت هدف حمله خمپاره ای تکفیری ها قرار گرفت.

تکفیری ها در این حمله مناطق مسکونی را هدف شلیک خمپاره های خود قرار دادند.

گفتنی است، تروریست های تکفیری که در حلب و حومه آن متحمل شکست های سنگینی در نبرد با نیروهای مقاومت شدند، در حال حاضر انتقام شکست های خود را از غیرنظامیان می گیرند.

کد مطلب 4487239

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