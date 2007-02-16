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۲۷ بهمن ۱۳۸۵، ۱۳:۳۶

تیم کارگران به عنوان قهرمانی لیگ کشتی آزاد تهران رسید

تیم کشتی کارگران(شهید معتمدی) عنوان قهرمانی رقابت های لیگ کشتی آزاد تهران را به دست آورد.

به گزارش خبرنگارمهر، فینال رقابت های لیگ کشتی آزاد استان تهران شب گذشته در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد و تیم کارگران با پیروزی 4 بر 3 مقابل تیم شرکت گراد، فاتح این رقابت ها شد.

نتایج دیدار دو تیم کارگران و شرکت گراد در فینال لیگ کشتی آزاد تهران به شرح زیر رقم خورد:

کارگران 4 - شرکت گراد 3

55 کیلوگرم: مسعود بدرمقابل حسین مصطفی زاده از شرکت گراد با ضربه فنی مغلوب شد
60 کیلوگرم: محسن آقاجانی از تیم کارگران علی عظیمی را با ضربه فنی شکست داد
66 کیلوگرم: مهدی حسین رضایی  10- امیر قلی زاده یک
74 کیلوگرم: رضا گودرزی 5- یوسف رمضانی 3
84 کیلوگرم: ابوالفضل بهکار3 - محمد نذیری صفر
96 کیلوگرم: مهدی بهکار3 - غلامرضا نذیری 5
120 کیلوگرم: سالار قاسمی صفر - کاظم محسنی نیا 3

کد مطلب 448724

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