کشف دپوی ۴.۵ میلیاردی قاچاق البسه در ارومیه

سردار مسعود خرم نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از این دپو پنج هزار ثوب البسه قاچاق کشف و ضبط شد اظهارداشت: در پی کسب خبری مبنی بر دپوی البسه قاچاق در ارومیه، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۱ قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در بازرسی از محل دپو، پنج هزار و ۲۶۵ ثوب انواع البسه قاچاق به ارزش تقریبی چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در این راستا یک متهم دستگیر و تحویل مقامات قضایی شد، تصریح کرد: تشدید مبارزه با قاچاق کالا محوری ترین برنامه نیروی انتظامی به شمار می آید.

سردار خم نیا همچنین از توقیف یک دستگاه کامیونت حامل ۳۰ کیلوگرم مرفین در ارومیه، خبر داد و اظهارداشت:در بازرسی از کامیونت توقیفی، ۳۰ کیلوگرم مرفین که به طرز ماهرانه ای در بین بار خودرو جاساز شده بود، کشف شد.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: در این راستا یک متهم دستگیر و تحویل مقامات قضایی شد.