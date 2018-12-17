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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۲۰

با حضور معاون وزیر علوم؛

سامانه جامع آموزش فعالان فرهنگی دانشگاه ها رونمایی شد

سامانه جامع آموزش فعالان فرهنگی دانشگاه ها رونمایی شد

سامانه جامع آموزش و طرح جامع الگوی شایستگی حرفه ای کارگزاران و فعالان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با حضور معاون فرهنگی وزیر علوم رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، غلامرضا غفاری معاون فرهنگی وزیر علوم دراین مراسم با تاکید بر ارزش و اهمیت آموزش و توانمندسازی کارگزاران فرهنگی گفت: باتوجه به سرعت تغییر و تحولات جامعه مدرن و به خصوص در نهادی چون دانشگاه که در آن جوانان و دانشجویان حضور دارند، اهمیت امر آموزش و لزوم توانمندسازی دانشجویان فعال، کارشناسان و مدیران حوزه فرهنگی روز به روز روشن تر می شود.

معاون فرهنگی وزارت علوم، طرح جامع الگوی شایستگی حرفه ای کارگزاران و فعالان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه هارا امری عملیاتی دانست و افزود: این امر صرفاً یک پروژه و یک رساله نظری نیست و باید با دید عملیاتی آن را پیش برد. زیرا این طرح از عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت مراکز آموزش عالی و موجب ایجاد فضایی بالنده، معرفت گرا و پرنشاط در دانشگاه ها است.

در این نشست همچنین از سامانه جامع آموزش معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، رونمایی شد.

کد مطلب 4487248
زهرا سیفی

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