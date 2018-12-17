سامانه جامع آموزش فعالان فرهنگی دانشگاه ها رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، غلامرضا غفاری معاون فرهنگی وزیر علوم دراین مراسم با تاکید بر ارزش و اهمیت آموزش و توانمندسازی کارگزاران فرهنگی گفت: باتوجه به سرعت تغییر و تحولات جامعه مدرن و به خصوص در نهادی چون دانشگاه که در آن جوانان و دانشجویان حضور دارند، اهمیت امر آموزش و لزوم توانمندسازی دانشجویان فعال، کارشناسان و مدیران حوزه فرهنگی روز به روز روشن تر می شود.

معاون فرهنگی وزارت علوم، طرح جامع الگوی شایستگی حرفه ای کارگزاران و فعالان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه هارا امری عملیاتی دانست و افزود: این امر صرفاً یک پروژه و یک رساله نظری نیست و باید با دید عملیاتی آن را پیش برد. زیرا این طرح از عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت مراکز آموزش عالی و موجب ایجاد فضایی بالنده، معرفت گرا و پرنشاط در دانشگاه ها است.

در این نشست همچنین از سامانه جامع آموزش معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، رونمایی شد.