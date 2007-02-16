تدوین برنامه 5 ساله معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم / سال 86 دانشگاه ها سال آموزش فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدباقر خرمشاد - معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم شب گذشته در مراسم گشایش چهلمین گردهمایی معاونان و مدیران دانشجویی و فرهنگی، گفت: در سال اخیر با رشد 51 درصدی انجمن های علمی، رشد 86 درصدی کانون های فرهنگی، رشد 22 درصدی نشریات دانشجویی و رشد 10 درصدی تشکل های اسلامی مواجه بوده ایم و آنچه به عنوان فعالیت معاونت فرهنگی در گردهمایی های گذشته قرار داده شده بود، به نحو مطلوب اجرا شد.

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم گفت: 20 خانه فرهنگ دانشجویی تاکنون تأمین هزینه شده است و تا پایان سال نیز 15 خانه فرهنگ دیگر تأمین هزینه می شود که در این صورت نیمی از دانشگاه ها صاحب خانه فرهنگ دانشجویی خواهند شد. همچنین خانه فرهنگ دانشگاه چابهار نیز به سرعت تجهیز می شود.

خرمشاد با تأکید بر اینکه گفتمان غالب، گفتمان علم گرایی خواهد بود، از توجه ویژه به انجمن های علمی خبر داد و خواستار همکاری اساتید دانشگاه ها با این انجمن ها به عنوان مشاور علمی شد.

وی به تحرک فرهنگی و سیاسی در دانشگاه ها اشاره کرد و گفت: بحث تحرک در دانشگاه ها را جدی بگیرید. وزارت علوم نیز در این زمینه اردوهای دانشجویی را سامان مند و جشنواره های مختلفی را تعریف خواهد کرد.

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم در زمینه تحرک سیاسی در دانشگاه ها گفت: دانشگاه سیاست زده یا سیاست زدا شده نمی خواهیم بلکه دانشگاه سیاسی آگاه می خواهیم. ما قصد خفه کردن مباحث سیاسی را نداریم. تشکل های دانشجویی باید با برگزاری میزگردهای دو طرفه که هم موافقین و هم مخالفین یک نظریه سیاسی حضور داشته باشند بر تحرک سیاسی دانشگاه ها بیافزایند.

وی به مدیران دانشگاه ها تأکید کرد: قانون نباید ابزاری برای نشدن یک حرکت باشد، قانون مدار منعطف باشید.

خرمشاد با اشاره به اجرای طرح مفاخر در دانشگاه ها گفت: این طرح برای رفع بحران هویت در دانشگاه ها اجرا خواهد شد.

وی سال آینده را سال آموزش فرهنگی دانست و گفت: تمام مباحث فرهنگی دانشگاه ها باید با آموزش همراه باشد.