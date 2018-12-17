به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، صهیونیستها به منظور مقابله با بحران عملیات های مقاومتی در اراضی اشغالی، قانون خصمانه جدیدی را به تصویب رسانده اند.

بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی پیش‌نویس قانون اخراج خانواده‌های مجریان عملیات‌های مقاومتی از محل زندگی خود در کرانه باختری را تصویب کرده است.

در همین ارتباط، روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارانوت» نوشت که وزرای اسرائیلی پیش‌نویس قانون مذکور را تصویب کردند و به موجب آن، خانواده‌های مجریان عملیات‌های مقاومتی در کرانه باختری نهایتا ۷ روز پس از اجرای عملیات باید از محل زندگی خود اخراج شوند و به جای دیگری بروند.