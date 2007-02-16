شجاعی طباطبایی دبیر هشتمین دوسالانه کاریکاتور تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین دوسالانه بینالمللی کاریکاتور تهران نیمه دوم سال 1386 برگزار میشود و تاکنون 15 کاریکاتوریست از میان هنرمندان مطرح به عنوان شورای برنامهریزی دوسالانه انتخاب شدهاند. فراخوان هشتمین دوسالانه کاریکاتور هم هفته نخست اسفندماه 85 منتشر میشود.
شجاعی طباطبایی دانشآموخته کارشناسی ارشد گرافیک از دانشگاه تربیت مدرس و سردبیر کیهان کاریکاتور، مدیر خانه کاریکاتور و مسئول واحد کاریکاتور حوزه هنری است. وی تاکنون داور مسابقات کاریکاتور ترکیه، سوریه، کوبا، چین و ... دبیر پنجمین دوسالانه کاریکاتور تهران بوده است. از جمله جوایز شجاعی طباطبایی می توان به جوایز ویژه مسابقه کاریکاتور آیدین دوغان ترکیه، فانوفانی ایتالیا و ... اشاره کرد.
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