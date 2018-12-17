ساخت ۱۵ مجتمع آبرسانی روستایی در ایلام

نورالله تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از خدمات مهم نظام به مناطق روستایی اجرای طرح آبرسانی و برخورداری مردم روستا از آب آشامیدنی سالم است، طرحی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به صورت جدی پیگیری شد.

وی عنوان کرد: روستاهای کشور سال های سال است که از نعمت آب آشامیدنی سالم برخوردار هستند، شیر آبی که امروز در خانه روستایی باز می شود یعنی زندگی جریان دارد.

تیموری عنوان کرد: ۴۹۲ روستای استان از آب آشامیدنی سالم برخوردار هستند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستاییایلام اظهار داشت: ۹۸.۵ درصد جمعیت روستایی استان تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی قرار دارد.

وی افزود: قبل از انقلاب شاخص بهره مندی روستایی ایلام در بخش آب صفر بوده ولی هم اکنون ۷۶ درصد است که بالاتر از متوسط کشور قرار دار،د همچنین در بحث شاخص های میکروبی و کلرسنجی استاندارد جهانی و کشور ۹۵ درصد است که این شاخص در شرکت آب و فاضلاب روستایی ۹۹ درصد است.

وی عنوان کرد: در کنار فعالیت های عمرانی صورت گرفته اما حالا طرح های عمرانی دیگری در حال اجرا است.

تیموری افزود: در حال حاضر حدود ۱۵ مجتمع آبرسانی روستایی را از محل اعتبارات طرح های ملی و استانی استان در دست اقدام است.

وی تصریح کرد: در ابتدای انقلاب تنها ۹ روستا با ۲۲ کیلومتر خط انتقال آب وجود داشت اما این رقم هم اکنون به ۴۹۲ روستا با یک هزار و ۶۰۰ کیلومتر خط انتقال آب روستایی رسیده است.