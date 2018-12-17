به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام برگزارکنندگان «رویازی» به دلیل حمایتهای صورتگرفته از این رویداد و در جهت کمک به هنر - صنعت انیمیشن، برای دوره اول رویازی، همه علاقمندان میتوانند به صورت رایگان در این رویداد ملی شرکت کنند.
ثبت نام برای حضور در «رویازی» از ابتدای تیرماه آغاز شده و علاقمندانی که در روزهای گذشته در سایت این رویداد ثبتنام کرده و هزینه حضور در آن را پرداخت کردند، به زودی مبالغ هزینهکرد خود را باز پس میگیرند.
در «رویازی» بستری فراهم شده تا تولیدکنندگان انیمیشن، ایده و طرح انیمیشنی خود را در بهترین و امنترین فضا به خریداران و سرمایهگذاران ارائه کنند؛ خریداران و سرمایهگذاران حوزه انیمیشن، هم در این فضا از میان بهترین ایدهها وطرحهای تولیدکنندگان، طرح مورد نظر خود را انتخاب و در چارچوبی شفاف و با قواعدی روشن در مسیر سرمایهگذاری یا خرید محصول مورد نظرشان گام برمیدارند.
سفارشدهندگان محصولات انیمیشن هم این فرصت را دارند که در یک پنل اختصاصی با حضور بهترین تولیدکنندگان و خریداران انیمیشن، برنامهها و سفارشهای خود را مطرح کنند.
رویداد «رویازی» همزمان با دوسالانه پویانمایی تهران از ۱۲ اسفند آغاز میشود و تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و سفارشدهندگان انیمیشن میتوانند با حضور در سایت «رویازی» در این رویداد ملی انیمیشن ثبتنام کنند.
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