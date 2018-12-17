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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۳۶

در اولین دوره برگزاری؛

«رویازی» به‌صورت رایگان میزبان انیمیشن‌سازان می‌شود

«رویازی» به‌صورت رایگان میزبان انیمیشن‌سازان می‌شود

نخستین رویداد پیچینگ انیمیشن ایران با عنوان «رویازی» همزمان با دوسالانه پویانمایی تهران به صورت رایگان میزبان هنرمندان این عرصه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام برگزارکنندگان «رویازی» به دلیل حمایت‌های صورت‌گرفته از این رویداد و در جهت کمک به هنر - صنعت انیمیشن، برای دوره اول رویازی، همه علاقمندان می‌توانند به صورت رایگان در این رویداد ملی شرکت کنند.

ثبت نام برای حضور در «رویازی» از ابتدای تیرماه آغاز شده و علاقمندانی که در روزهای گذشته در سایت این رویداد ثبت‌نام کرده و هزینه حضور در آن را پرداخت کردند، به زودی مبالغ هزینه‌کرد خود را باز پس می‌گیرند.

در «رویازی» بستری فراهم شده تا تولیدکنندگان انیمیشن، ایده و طرح انیمیشنی خود را در بهترین و امن‌ترین فضا به خریداران و سرمایه‌گذاران ارائه کنند؛ خریداران و سرمایه‌گذاران حوزه انیمیشن، هم در این فضا از میان بهترین ایده‌ها وطرح‌های تولیدکنندگان، طرح مورد نظر خود را انتخاب و در چارچوبی شفاف و با قواعدی روشن در مسیر سرمایه‌گذاری یا خرید محصول مورد نظرشان گام برمی‌دارند.

سفارش‌دهندگان محصولات انیمیشن هم این فرصت را دارند که در یک پنل اختصاصی با حضور بهترین تولیدکنندگان و خریداران انیمیشن، برنامه‌ها و سفارش‌های خود را مطرح کنند.

رویداد «رویازی» همزمان با دوسالانه پویانمایی تهران از ۱۲ اسفند آغاز می‌شود و تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و سفارش‌دهندگان انیمیشن می‌توانند با حضور در سایت «رویازی» در این رویداد ملی انیمیشن ثبت‌نام کنند.

کد مطلب 4487274

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