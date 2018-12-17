به گزارش خبرنگار مهر، پیروز حناچی در همایش ملی روز حمل و نقل با بیان اینکه مطرح کردن نحوه مشکل می تواند ۵۰ درصد جواب را به ما بدهد، گفت: طرح مسئله به صورت اشتباه ما را از رسیدن به جواب دور می کند.

وی با بیان اینکه همه ما در برابر معطل شدن مردم پشت ترافیک های طولانی مسئول هستیم، گفت: ما نیز از رنج مردم، رنج می بریم و باید به دنبال حل این چالش قدیمی در کلانشهرها باشیم.

شهردار تهران با بیان اینکه حل معضلات شهری در شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر آسان تر از شهرهای با جمعیت بالاست، گفت: در شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر مسائل و مشکلات راحت تر حل می شود زیرا هنوز شهر به آن میزان که باید توسعه پیدا نکرده و راحت تر می توان توسعه را بر اساس نیازهای شهر انجام داد و هزینه رفع معضلات نیز پایین تر است.

حناچی با بیان اینکه برای حل مشکل ترافیک نیاز به همدلی و همکاری میان بخشی داریم، گفت: باید از تک تک ظرفیت ها در این حوزه استفاده کرد و حل مشکل ترافیکی نیاز به یک کار تیمی دارد و کاری انفرادی نیست، هر چند که ما کارهای تیمی را هم به صورت انفرادی انجام می دهیم و از لذت تجربه کار تیمی نیز خود را محروم می کنیم.

وی با بیان اینکه حمل و نقل ترافیک محرک اقتصاد شهرها نیز هست، گفت: یکی از دلایل افزایش آلودگی هوا تمرکز فعالیت در محدوده های خاصی است و تمرکز فعالیت ها یکی از عوامل افزایش آلودگی در آن بخش هاست.

شهردار تهران در ادامه با اشاره به تجربه کلانشهرهای دیگر دنیا در کاهش آلودگی هوا گفت: در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۳۶ در لندن آلودگی هوا جان ۴ هزار نفر را گرفت که این اتفاق منشأ تصمیمات بزرگی در لندن شد و با مدیریتی که انجام شد و برنامه ریزی های منسجم و سرمایه گذاری های مناسب، این معضل حل شد، بنابراین در تهران و کلانشهرهای ایران نیز می توانیم این معضل قدیمی را حل کنیم.

حناچی تأکید کرد: اجرایی کردن شبکه گسترده حمل و نقل عمومی به طوری که تمام نقاط شهر را پوشش دهد، یکی از مهمترین راهکارهاست. متاسفانه در تهران این پوشش وجود ندارد در حالی که در شهری مانند پاریس با هر ۵۰۰ قدم به یک ایستگاه مترو می رسیم.

وی با اشاره به سیاست های دیگری که در سایر شهرهای دنیا در خصوص استفاده از حمل و نقل عمومی اعمال می شود، گفت: در شهری مانند پاریس برای حضور در پاریس مرکزی، خودروها با اعمال سیاست هایی نقره داغ می شوند و تردد با وسیله حمل و نقل عمومی آسان تر است اما این موضوع در کشور ما فرهنگ نشده است. پرچمدار این فرهنگ باید گروه های مرجع باشند و ما باید بتوانیم رفتارعمومی را به این سمت گرایش دهیم.

شهردار تهران با بیان اینکه در حوزه توسعه حمل و نقل عمومی فعالیت های خوبی انجام شده و ۵ خط مترو مورد بهره برداری قرار گرفته است، گفت: اما در حوزه ایجاد محدودیت برای خودروی شخصی موفق نبوده ایم.

به گفته حناچی، طرح زوج و فرد جدید در شورای عالی ترافیک در حال بررسی است، یا افزایش سخت گیری در محدوده LEZ می تواند در کنترل تردد خودروهای شخصی موثر باشد.