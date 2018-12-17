وزیر ورزش به کازرون سفر می کند/ استقرار گمرک

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دهقان در جمع مدیران شهرستان اظهار داشت: براساس هماهنگی‌های به عمل آمده سردار ایوب سلیمانی جانشین فرمانده نیروی انتظامی در آینده‌ای نزدیک به این شهرستان سفر می‌کند.

وی این سفر را فرصتی مطلوب در راستای معرفی نیازها و مشکلات شهرستان نام برد.

دهقان از سفر احتمالی مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان به شهرستان کازرون خبر داد.

فرماندار کازرون با اشاره به سفر وزیر ورزش و جوانان بمنظور بررسی مسائل و مشکلات ورزشی شهرستان، افزود: از تمامی ظرفیت‌های ممکن برای جلب نظر مسئولین و میهمانان بهره خواهیم گرفت.

افتتاح بیمارستان قائمیه

وی گفت: طی دیداری که اخیرا با معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان فارس داشته‌ایم بیش از یک میلیارد تومان اعتبار به بیمارستان ولی عصر (عج) شهرستان کازرون تخصیص یافته است.

دهقان بیان کرد: معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان فارس جهت ارسال تجهیزات مورد نیاز بیمارستان قائمیه دستورات لازم را صادر گرده است که به محض آسفالت شدن مسیر توسط شهرداری این بیمارستان به افتتاح می‌شود.

استقرار گمرک در کازرون

فرماندار کازرون گفت: در دیداری که اخیرا با مدیر کل گمرگ استان فارس داشته‌ایم بر ضرورت استقرار گمرک در شهرستان کازرون تاکید داشته‌ایم چرا که معتقدیم استقرار گمرک در کنار واحدهای بزرگ تولیدی و صنعتی این شهرستان یک ضرورت است و امیدواریم با یاری مسئولین و با تحقق این رویداد مهم شاهد توسعه، رشد و تحول در شهرستان کازرون باشیم.

وی گفت: روز به روز شاهد پیشرفت شهرستان کازرون هستیم که در این رابطه تلاش و همراهی نماینده مردم کازرون مسیر توسعه و پیشرفت را برای این شهرستان هموارتر کرده است.