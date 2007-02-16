به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، سازمان اوپک پیش‌بینی کرد تقاضای جهانی نفت در سال‌جاری میلادی به طور متوسط 85 میلیون و 370 هزار بشکه در روز باشد که نسبت به متوسط تقاضای سال گذشته میلادی 1.2 میلیون بشکه بیشتر است.

اوپک آب‌وهوای معتدل در فصل زمستان، عرضه بیش از حد نفت از سوی اوپک، و افزایش ذخایر استراتژیک نفت خام آمریکا را عامل رشد ملایم تقاضای نفت در سال‌جاری می‌داند و تقاضا برای نفت کشورهای عضو اوپک را به طور متوسط 30.25 میلیون بشکه در روز برآورد کرده است که نسبت به سال 2006 حدود 150 هزار بشکه در روز کاهش نشا می‌دهد.

اوپک همچنین رشد اقتصادی جهان در سال 2007 را 4.6 درصد برآورد کرده است و اعلام کرده خیزش مجدد تنش‌های ژئوپولتیک همچنان مهمترین عامل بالقوه افزایش بهای نفت خواهد بود.

بهای سبد نفتی اوپک در ماه ژانویه گذشته به 50.7 دلار رسید که نسبت به ماه دسامبر 12 درصد کاهش نشان می‌دهد و پایین‌ترین سطح آن از مه 2005 محسوب می‌شود.

سازمان اوپک، تولید نفت کشورهای غیرعضو این سازمان در سال 2006 را 49.5 میلیون بشکه در روز اعلام کرده که نسبت به سال 2005 حدود 500 هزار بشکه رشد یافته است. برای سال 2007 نیز تولید نفت کشورهای غیرعضو اوپک 50.7 میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده است.