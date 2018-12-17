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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۷

رئیس سازمان صمت مازندران:

۱۳۳ واحد تولیدی در مازندران بهره برداری شده است

۱۳۳ واحد تولیدی در مازندران بهره برداری شده است

ساری - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به صدور ۱۳۳ فقره پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی در استان گفت: این واحدها برای دو هزار و ۶۴۶ نفر شغل ایجاد کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدپور عمران با اشاره به اینکه از فروردین ماه سالجاری تا آذرماه تعداد ۱۳۳ فقره پروانه بهره برداری صادر شده است افزود:با راه اندازی این واحد های تولیدی برای دو هزار و ۶۴۶ نفر  در استان مازندران اشتغال ایجاد شده است.

وی سرمایه گذاری انجام شده را سه هزار و ۴۷۷ میلیارد ریال اعلام و افزود: مجوزهای صادر شده در حوزه محصولات گوشتی، تولید انواع روغن های نباتی و حیوانی، فرآورده های لبنی، محصولات خبازی، قند و شکر، ریسندگی و الیاف، ساخت خمیر کاغذ و کاغذ مقوا، ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده، انواع محصولات پلاستیکی ریخته گری فولادی و آهن بوده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران تصریح کرد: صدور پروانه بهره برداری در واقع همان سرمایه گذاری تحقق یافته است ضمن اینکه تا پایان سال شاهد صدور پروانه های بهره برداری دیگری در حوزه صنعت، معدن و تجارت خواهیم بود.

کد مطلب 4487323

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