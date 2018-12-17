به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند، پنجمین قسمت از فصل سوم «به اضافه مستند»، با پخش و بررسی مستند «مشد عباس، بودن نبودن» ساخته سید هاشم مرتضویان از شبکه مستند پخش خواهد شد.
در این قسمت و پس از پخش مستند، سعید درخشانی، رییس اتحادیه سوپر مارکت داران و حسین صبوری، از کارشناسان اقتصادی مهمان برنامه خواهند بود و با موضوع اقتصاد در فروشگاههای زنجیرهای، مشکلات و راهکارهای آن صحبت خواهند کرد. علاوه بر این، محمدتقی فهیم و سعید قطبیزاده به نقد و بررسی فرمی این مستند می پردازند.
مستند «مشد عباس، بودن نبودن»، داستان «مشد عباس»، از کاسبان قدیمی شهر اصفهان است که اکنون با ورود فروشگاههای زنجیرهای به این شهر، کسب و کار خود را در معرض خطر میبیند و دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا در این شغل بماند یا برود.
همچنین این مستند، به سراغ عدهای از کسبه بافتهای بومی شهر اصفهان رفته است و گلایههای آنان نسبت به روند سریع ایجاد فروشگاههای زنجیرهای را به تصویر کشیده است. آنان معتقدند که این روند موجب از بین رفتن فعالیت اقتصادی آنها میشود.
در مستند «مش عباس، بودن نبودن» میبینیم که ورود فروشگاههای زنجیرهای به کشور چه تاثیرات مخربی روی وضعیت معیشتی درون بافت بومی شهرها گذاشته است. این فیلم به دنبال نشان دادن این حقیقت است که کسب و کارهای خرد مانند مشد عباسها در حال نابودی هستند. این مستند نیمه بلند پس از اکران موفق در شهر اصفهان، در شبکه مستند و برنامه «به اضافه مستند» پخش خواهد شد.
این قسمت از برنامه، سهشنبه ۲۷ آذر ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه مستند پخش می شود و بازپخش آن روزهای چهارشنبه ۲۸ آذر ساعت ۹ و جمعه ۳۰ آذرماه ساعت ۱۳:۳۰ است.
«به اضافه مستند»، مجموعه برنامه تلویزیونی شبکه مستند است که به پخش مستندهای دیده نشده در تلویزیون و بحث کارشناسی پیرامون موضوع مستند میپردازد. این برنامه با اجرای سیدمحمدعلی صدرینیا و کارگردانی محمدرضا رضاییان با دکوری جدید و آیتمهایی متنوع سهشنبههای هرهفته ساعت ۲۰:۳۰ روی آنتن شبکه مستند میرود.
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