انهدام باند سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو در زاهدان

سرهنگ ابراهیم ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو در شهرستان زاهدان موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان افزود: مأموران پلیس با تحقیقات مقدماتی و بررسی نحوه وقوع سرقت ها متوجه شدند که این سرقت ها توسط یک باند حرفه ای انجام شده است.

وی بیان کرد: مأموران دایره مبارزه با سرقت وسایط نقلیه پلیس آگاهی با همکاری عوامل تجسس کلانتری و پاسگاه های شهرستان زاهدان با بهره گیری از شگردهای خاص پلیسی موفق به شناسایی ۵ نفر از عوامل این باند شدند و همگی آنها را در چند عملیات همزمان به صورت غافلگیرانه دستگیر کردند.

این مقام انتظامی ابراز کرد: در بازرسی از مخفیگاه یکی از متهمان که از سارقان حرفه ای منطقه بود مقادیری وسایل و قطعات خودرو کشف شد که با توجه به دلایل و مستندات موجود به ناچار لب به اعتراف گشود و اقرار کرد که با همدستی سایر متهمان اقدام به تشکیل باند سرقت کرده است.

وی گفت: متهمان در بازجویی های تکمیلی به ۶ فقره سرقت اعتراف کردند که با بازسازی صحنه های ارتکاب جرم، تعدادی از مالباختگان شناسایی شدند.

این مقام مسئول ادامه داد: این سارقان خودروهایی که در محل های خلوت پارک و از لحاظ فیزیکی دارای امنیت کمتری بودند را شناسایی و با سوء استفاده از موقعیت اقدام به سرقت قطعات و محتویات داخل آنها می کردند.

سرهنگ ملاشاهی بیان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مقام قضایی شدند و تحقیقات برای شناسایی سایر مالباختگان و اموال مسروقه ادامه دارد.

رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: شهروندان عزیز می توانند با توجه به هشدارهای پلیسی و رعایت موارد ایمنی و امنیتی و استفاده از سیستم های حفاظتی و تجهیزات بازدارنده در خودروها مانع دستیابی سارقان به اهداف خود شوند.