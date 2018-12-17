پیشنهاد حذف یارانه ها به نفع توسعه حمل و نقل عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در همایش روز ملی حمل و نقل با بیان اینکه ۲۶ آذرماه روز حمل و نقل یادآور خاطرات زمان جنگ و تلاش ها و ایثارگری های به خرج داده قشر زحمتکش و فعال در حوزه حمل و نقل است، گفت: در آن شرایط سخت این قشر فعال، ایثارگرانه خدماترسانی ایثارگرانه ای به جبهه های جنگ کردند.

وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه حمل و نقل درون شهری یک موضوع میان بخشی است که متوجه یک نهاد و یک دستگاه نیست، گفت: به دلیل ذات حمل و نقل این موضوع بین بخشی و چند وجهی است و برای سهولت در آن نیازمند همکاری های بین بخشی هستیم. برای تردد آسان تر و روان تر ما هم نیاز به علامت گذاری های درست، مدیریت ترافیک و مهندسی خیابان ها و طراحی شهری هستیم.

وی با اشاره به تاثیر هوشمندسازی و توسعه انجام امور اداری به صورت الکترونیک گفت: پیش از این برای پرداخت یک قبض نیز باید از خانه بیرون می آمدیم اما در حال حاضر انجام بخشی از فعالیت ها به صورت هوشمند در کاهش بار ترافیکی تاثیر گذاشته هرچند هنوز ۵۰ درصد کار بر روی زمین است و هنوز بر روی نرم افزارهای هوشمند ننشسته است.

وی با تاکید بر اینکه پس از ۲۷ تا ۲۸ سال که در حال فعالیت های اداری در نهادهای مختلف هستم هنوز علاقه مندی به فعالیت کارتابلی تمام نشده گفت: در حالی که باید فعالیت های کارتابلی تبدیل به فعالیت های هوشمند شود تا از مراجعه مردم کاسته شود. در حال حاضر تا برخی از مردم مراجعه نکنند کار به خوبی انجام نمی شود.

وی با اشاره به آمار بالای استفاده از سوخت در کشور گفت: ما پیک ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین در روز را نیز زده ایم اما به طور معمول ۸۰ تا ۸۵ میلیون بنزین در روز سوخت می شود که بیش از شاخص های بین المللی است. همچنین ۵ هزار نفر تلفات تصادفات درون شهری ما است که این آمار نیز بسیار غم انگیز و هزینه زا است.

وزیر کشور تاکید کرد: ما باید هزینه های زندگی و میزان آسیب هایی که به شهروندان می شود را کاهش دهیم. در شورای عالی ترافیک و در کمیسیون ویژه کلان شهرها موضوعات مرتبط با ترافیک و حمل و نقل پیگیری می شود و در حال حاضر برای متروی کلان شهرها ۲ هزار واگن در یک نوبت و ۳۵۰ واگن در نوبت دیگر سفارش داده شده است.

وی با اشاره به موضوع هدفمند کردن یارانه ها گفت: از ابتدا قرار بود با هدفمند کردن یارانه ها این اعتبارات صرف تولید و حمل و نقل شود که خوشبختانه امسال در لایحه بودجه ۹۸ بنا به تشخیص استانداران، یارانه ۳ دهک حذف و صرف توسعه حمل و نقل عمومی، تولید و معیشت افراد نیازمند می شود.