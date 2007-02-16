کریمی، مهدوی کیا و هاشمیان در انتظار درخشش

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ که در حال حاضر با 37 امتیاز در رده چهارم جدول رده بندی قرار دارد فردا میهمان آلمانیا آخن است. بایرن هفته گذشته نخستین پیروزی را به همراه هیتزفلد مقابل بیله فلد کسب کرد. علی کریمی که در دیدار گذشته 90 دقیقه در میدان حاضر بود و در تورنمنت سه جانبه سالزبورگ نیز برای بایرن به میدان رفت ، امیدوار است در این دیدار عملکرد خوبی داشته باشد.

هامبورگ دیگر تیمی که بتازگی مربی خود را عوض کرده به دنبال دومین پیروزی تحت رهبری هوب استیونس است. هامبورگ فردا در خانه وردربرمن به میدان خواهد رفت. برمن در حال حاضر رده دوم جدول رده بندی بوندس لیگا را در اختیار دارد. هامبورگ هم با 18 امتیاز در رده 18 جدول رده بندی قرار دارد.

وحید هاشمیان دیگر ایرانی حاضر در رقابت های بوندس لیگا به همراه هانوفر مقابل بایر لورکوزن به میدان خواهد رفت. هانوفر در حالی به مصاف لورکوزن می رود که در هفته های اخیر نتایج قابل قبولی کسب کرده است. تیم دیتر هکینگ در حال حاضر در رده هشتم جدول رده بندی بوندس لیگا قرار دارد.