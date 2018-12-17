شوراهای اسلامی به رشد خودباوری و مطالبه گری مردم کمک کنند

به گزارش خبر گزاری مهر، محمدعلی شجاعی با اشاره به این که اعضای شوراهای اسلامی وکیل منتخب مردم و مورد توجه قانون هستند، اظهار کرد: شوراها باید به دور از سیاست بازی و حب و بغض شخصی از ظرفیت های قانونی خود برای جلب رضایت مردم و حل مشکلات وکلای خود بهره گیرند.

شجاعی تصریح کرد: برای رشد و توسعه استان باید به مردم خودباوری و مطالبه گری آموخت و با هدف تجمیع ظرفیت های مالی و انسانی و هزینه کرد هدفمند منابع موجود، نهادسازی کرد.

وی بیان کرد: مدیران استان باید تمام اجزای حاکمیتی را محترم بشمارند، اما اگر به این نتیجه برسم که بعضی از آن ها رئیس دیگری جز من دارند، نمی توانم با آن ها کار کنم.

استاندار خراسان شمالی گفت: وجود اقوام و پیروان مذاهب مختلف در استان و زندگی مسالمت آمیز آن ها جزو نعمات و نشانه فهم و بلوغ مردم استف بنابراین نباید برخی با کج سلیقگی و توجه به منافع شخصی، دودستگی ایجاد کنند.

شجاعی شوراها را بازوی مدیران اجرایی خواند و ضمن اعلام حمایت خود از شورای استان به شرط برنامه محوری این نهاد ادامه داد: زمانی رشد می کنیم که بفهمیم همه باید با هم باشیم.

وی از اعضای حاضر در نشست خواست دغدغه کل استان و رویکردی ملی برای حل مشکلات داشته باشند و افزود: مشکلات ۲۰ یا ۳۰ ساله طی دو یا سه سال برطرف نمی شود و به صبر و تحمل نیاز دارد، اما مهم این است که در مسیر درست و روی ریل صحیح حرکت کنیم.