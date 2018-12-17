اسلام ستیزی سبب مسدود شدن صفحه فیسبوک پسر نتانیاهو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، شبکه اجتماعی فیسبوک حساب کاربری پسر ارشد نخست‌ وزیر اسرائیل را بطور موقت و برای مدت ۲۴ ساعت بست.

بسته شدن حساب یائیر نتانیاهو پس از آن انجام شد که او در چند پیام، مطالبی علیه مسلمانان منتشر کرد و درنهایت نیز اعلام کرد که یک اسرائیل بدون مسلمانان را ترجیح می‌دهد.

پیام های جنجالی یائیر ۲۷ ساله در فیسبوک از روز دوشنبه هفته قبل آغاز شد. او به انتقاد از رسانه‌ها، سازمان‌های غیردولتی دارای گرایش‌های چپ و سیاستمداران چپگرا پرداخت و آنها را «خائن» توصیف کرد.

سپس روز پنجشنبه پس از کشته شدن دو نظامی اسرائیلی توسط فلسطینیان، اعلام کرد که باید انتقام مرگ این دو سرباز گرفته شود و خواستار اخراج فلسطینی‌ها شد.

او همچنین در پیامی نوشت تا زمانی که پیروان یکی از دو دین اصلیِ اسلام و یهود اسرائیل را ترک نکنند، صلحی در این منطقه برقرار نخواهد شد. پسر نخست‌وزیر اسرائیل در ادامه اعلام کرد که ترجیح او این است که مسلمانان این سرزمین را ترک کنند.

یائیر نتانیاهو سپس در پست جدیدی نوشت: «می‌دانید در چه سرزمین‌هایی حملۀ تروریستی انجام نمی‌شود؟ در ایسلند و ژاپن. یعنی در جاهایی که مسلمانان حضور ندارند.»

فیسبوک این پیام‌ها را حذف کرد و یائیر نتانیاهو در واکنش، روز یکشنبه در پیامی جدید در توییتر به انتقاد از شبکه‌های اجتماعی پرداخت و اعلام کرد که در این شبکه‌ها یک تفکر دیکتاتور مابانه حاکم است.

او همچنین پست حذف شده در فیسبوک را بار دیگر منتشر کرد.

این اولین بار نیست که فرزند ارشد نخست وزیر رژیم صهیونیستی با پیامهایش در شبکه‌های اجتماعی جنجال می‌آفریند. پیام او در اینستاگرام علیه ترکیه در نیمۀ اول سال جاری میلادی که کلمه ای ناشایست را بر روی پرچم ترکیه درج کرده بود و همچنین انتشار یک کاریکاتور علیه ایهود باراک، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل در سال ۲۰۱۷ میلادی، واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است.