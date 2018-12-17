۱۰۰ میلیارد تومان در حوزه راه های خراسان جنوبی هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر شهامت صبح دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار داشت:در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد حمل و نقل کالا و مسافر کشور متکی به حمل و نقل جاده ای است.

وی بیان کرد: در خراسان جنوبی نیز ۱۰ هزار و ۴۶۹ راننده با وسیله پنج هزار و ۳۸۶ انواع دستگاه حمل و نقل جابجایی سه میلیون و ۶۲۳ هزار تن کالا و یک میلیون و ۳۰۰ هزار مسافر را عهده دار بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی با اشاره به مطالبات صنفی رانندگان، بیان داشت: بالغ بر ۷۰ درصد آن خارج از وظایف سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بود که با پیگیری های انجام شده از طریق سایر دستگاه ها بخش زیادی از این مطالبات مرتفع شد.

شهامت همچنین از توزیع هفت هزار و ۷۶۵ حلقه لاستیک در بین رانندگان استان خبر داد و گفت: با این وجود هنوز هم کمبودهای زیادی در این زمینه وجود دارد.

اجرای طرح تعیین و سنجش کرایه رانندگان بر اساس تن کیلومتر

وی، اجرای طرح تعیین و سنجش کرایه این رانندگان بر اساس تن کیلومتر را یکی از برنامه های این سازمان برشمرد و گفت: در حال حاضر ۴۰۰ هزار مسیر برای نرخ این عزیزان داریم که نرخ گذاری ۲۰ تا ۳۰ درصد این مسیرها باقی مانده و تلاش می شود تا دی ماه آتی این طرح اجرایی شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی با بیان اینکه بخش زیادی از ناوگان حمل و نقل استان ناوگان خود مالک است، عنوان داشت: تاکنون حداقل های حمایتی هم در بخش کار و هم سرمایه حوزه رانندگان و حمل و نقل وجود نداشته و هنوز هم بخش زیادی وجود ندارد.

شهامت با تأکید بر اینکه باید حمایت هایی از حداقل هایی بشود که نیاز این ناوگان است، افزد: نسبت به نقشی اثرگذاری که بخش حمل و نقل در توسعه گردشگری، اقتصادی، تولید، صادرات، واردات و ترانزیت دارند تاکنون این حمایت ها شایسته نبوده است.

آسفالت ۴۱۳ کیلومتر راه

وی به وجود ۱۱ هزار و ۳۵۴ کیلومتر راه در استان اشاره کرد و گفت: این راه ها در زمان های مختلف به الگوهای مختلف ساخته شده و برخی متناسب با تردد امروز نیست و سبب بروز برخی مشکلات شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی ادامه داد: در یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیارد ۳۴۸ میلیون تومان در این راه ها هزینه شده اما به خاطر وسعت و گستردگی راه ها این اقدامات دیده نمی شود.

شهامت یادآور شد: همچنین علی رغم اینکه در این مدت بیش از ۴۱۳ کیلومتر راه را آسفالت کرده ایم اما هنوز مطالبات بحقی در این زمینه وجود دارد.