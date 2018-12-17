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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۲۳

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی:

۱۰۰ میلیارد تومان در حوزه راه های خراسان جنوبی هزینه شد

۱۰۰ میلیارد تومان در حوزه راه های خراسان جنوبی هزینه شد

بیرجند- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی از هزینه کرد ۱۰۰ میلیارد تومان در حوزه راه های استان طی یک سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر شهامت صبح دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار داشت:در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد حمل و نقل کالا و مسافر کشور متکی به حمل و نقل جاده ای است.

وی بیان کرد: در خراسان جنوبی نیز ۱۰ هزار و ۴۶۹ راننده با وسیله پنج هزار و ۳۸۶ انواع دستگاه حمل و نقل جابجایی سه میلیون و ۶۲۳ هزار تن کالا و یک میلیون و ۳۰۰ هزار مسافر را عهده دار بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی با اشاره به مطالبات صنفی رانندگان، بیان داشت: بالغ بر ۷۰ درصد آن خارج از وظایف سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بود که با پیگیری های انجام شده از طریق سایر دستگاه ها بخش زیادی از این مطالبات مرتفع شد.

شهامت همچنین از توزیع هفت هزار و ۷۶۵ حلقه لاستیک در بین رانندگان استان خبر داد و گفت: با این وجود هنوز هم کمبودهای زیادی در این زمینه وجود دارد.

اجرای طرح تعیین و سنجش کرایه رانندگان بر اساس تن کیلومتر

وی، اجرای طرح تعیین و سنجش کرایه این رانندگان بر اساس تن کیلومتر را یکی از برنامه های این سازمان برشمرد و گفت: در حال حاضر ۴۰۰ هزار مسیر برای نرخ این عزیزان داریم که نرخ گذاری ۲۰ تا ۳۰ درصد این مسیرها باقی مانده و تلاش می شود تا دی ماه آتی این طرح اجرایی شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی با بیان اینکه بخش زیادی از ناوگان حمل و نقل استان ناوگان خود مالک است، عنوان داشت: تاکنون حداقل های حمایتی  هم در بخش کار و هم سرمایه حوزه رانندگان و حمل و نقل وجود نداشته و هنوز هم بخش زیادی وجود ندارد.

شهامت با تأکید بر اینکه باید حمایت هایی از حداقل هایی بشود که نیاز این ناوگان است، افزد: نسبت به نقشی اثرگذاری که بخش حمل و نقل در توسعه گردشگری، اقتصادی، تولید، صادرات، واردات و ترانزیت دارند تاکنون این حمایت ها شایسته نبوده است.

آسفالت ۴۱۳ کیلومتر راه

وی به وجود ۱۱ هزار و ۳۵۴ کیلومتر راه در استان اشاره کرد و گفت: این راه ها در زمان های مختلف به الگوهای مختلف ساخته شده و برخی متناسب با تردد امروز نیست و سبب بروز برخی مشکلات شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی ادامه داد: در یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیارد ۳۴۸ میلیون تومان در این راه ها هزینه شده اما به خاطر وسعت و گستردگی راه ها این اقدامات دیده نمی شود.

شهامت یادآور شد: همچنین علی رغم اینکه  در این مدت بیش از ۴۱۳ کیلومتر راه را آسفالت کرده ایم اما هنوز مطالبات بحقی در این زمینه وجود دارد.

کد مطلب 4487355

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