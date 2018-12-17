سازوکار ویژه مالی با اروپا صرفا برای خرید دارو و مواد غذایی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز(دوشنبه) در نشست خبری در مورد سفر ظریف به قطر، گفت: سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی، سیاست های قبلی است و بر همکاری و گفتگو با کشورهای منطقه مبتنی است. برای اینکه بتوانیم مواضع خود را بیان کنیم و نگاهی به آینده داشته باشیم، در این نشست حضور یافتیم.

وی ادامه داد: نشست قطر نشست جدیدی نبود اما با توجه به موقعیتی که می‌توانست برای ما فراهم کند، این سفر یک روزه انجام گرفت و فرصت خوبی برای گفتگو با مقامات منطقه و خارج از منطقه به خصوص گفتگو و رایزنی با مقامات قطر، فراهم شد.

قاسمی گفت: امیدوارم واقعیت‌ها بتواند خود را در منطقه نشان دهد و ما نیز بتوانیم در مسیر درستی با کشورهای منطقه همکاری داشته باشیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص اجرای سازو کار مالی اروپا گفت: این سازوکار مدتی است که تحت بررسی قرار دارد و سازوکاری برای تسهیل مبادلات ایران با اتحادیه اروپاست. این سازوکار شامل اقلام بسیاری می‌شود که در این سبد کالایی می‌تواند دارو، مواد غذایی و سایر کالاها قرار گیرد؛ این مکانیزم می تواند با سایر کشورها هم برقرار شود.

وی تاکید کرد: این سازوکار صرفا برای خرید دارو و مواد غذایی نیست و سرمایه گذاری صنعتی و اقتصادی هم باید جای خود را در این سبد کالایی پیدا کند.

قاسمی در خصوص فشار آمریکا برای تحریم ایران گفت: فشار آمریکا برای تحریم ایران تنها بر غرب نیست بلکه بر کشورهای شرقی نیز برای توقف همکاری ها فشار زیادی اعمال می شود. ما هم بیکار نیستیم و راهکارهای خودمان را دنبال می‌کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه در پاسخ به سوالی گفت: اخبار نهایی در خصوص خروج شرکت‌های سرمایه گذار نفت از ایران باید از سوی وزارت نفت بیان شود.

سفر گروه‌های آمریکایی به منطقه برای اخلال در روابط ایران و عراق

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اتمام مهلت ۴۵ روزه معافیت عراق از داد و ستد با ایران اظهار کرد: عراق کشور دوست و همسایه ماست و مرز طولانی با این کشور داریم علاوه بر این ارتباطات فرهنگی، اقتصادی، تاریخی و تمدنی ملت ایران با این کشور زیاد است.

قاسمی عراق را از شرکای خوب جمهوری اسلامی خواند و گفت: ما همکاری های خوبی را مثل گذشته با همان دقت و شدت با کشور عراق خواهیم داشت و علائمی که در این خصوص دریافت می‌کنیم، علائم مثبتی است. همکاری ها با این کشور ادامه خواهد یافت.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: تلاش های مذبوحانه ایالت متحده و هیئت های اعزامی این کشور به عراق برای ایجاد مشکلات و موانع جهت ارتباطات دو کشور، می تواند وجود داشته باشد اما تجربه خیلی چیزها را به ما و برخی کشورها آموخته است. کشورها با تجربه های جدیدی به سیاست های خصمانه آمریکا نگاه می کنند و به صورت مستقل تصمیم خواهند گرفت.

وی با بیان اینکه همکاری های اقتصادی ایران و عراق در آینده افزایش خواهد یافت، گفت: علاوه بر تداوم همکاری های گذشته، حوزه های جدیدی برای همکاری ایجاد خواهد شد.

قاسمی در خصوص موضع ایران نسبت به عملیات نظامی ترکیه در سوریه گفت: هنوز اقدام نظامی صورت نگرفته است.

اخبار حمله ترکیه به سوریه گمانه‌زنی است

سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال سوریه سیاست قبلی است، گفت: هیچ کشوری در منطقه نمی تواند بدون اجازه دولت مرکزی، اقدامی را در درون خاک سوریه انجام دهد و هرگونه اقدام باید با همکاری و خواست دولت سوریه باشد.

وی تاکید کرد: اگر این اصل رعایت نشود، مشکلات سوریه مجددا ادامه خواهد یافت. وضعیت امروز سوریه در هماهنگی و تلاش میان کشورهای روسیه، ایران و ترکیه در آستانه رو به بهبود رفته است. این همکاری های سه جانبه در نقطه خوبی قرار دارد و امیدواریم ادامه یابد.

قاسمی ادامه داد: دوستان ما هم از واقعیت های منطقه آگاه هستند. اخبار در خصوص حمله ترکیه به سوریه گمانه‌زنی است.

سخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و تاثیر آن بر اجرای برجام گفت: خروج انگلستان از اتحادیه اروپا این کشور را در شرایطی مثل چین و روسیه قرار می دهد و اتفاق مهمی در روابط ما با این کشور نمی افتد و همکاری های ما با گروه ۱+۴ ادامه می یابد.

وی خروج روسیه از اتحادیه اروپا را مسئله داخلی برای این کشورها خواند و گفت: این اقدام از نگاه ما و نقشی که ۱+۴ باید در برجام ایفا کند، خللی ایجاد نمی کند و مسئله جدی برای ما نیست. دولت انگلستان کماکان متعهد به تلاش برای حفظ برجام و کمک به ایران در دوران پس از خروج آمریکا از برجام هستند.

نشست گروه آستانه امروز یا فردا برگزار می‌شود

قاسمی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص احتمال سفر ظریف به سوریه گفت: سیاست جمهوری اسلامی نسبت به تروریست مشخص است و در عمل نیز اثبات شده است. ظرف ۶ سال گذشته جهان، دولت سوریه و تروریست ها از مواضع و اقدامات ما آگاه هستند. سفر مقامات به دمشق و رایزنی ها با مقامات این کشور همواره وجود داشته و ادامه خواهد یافت.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه منتظر نشست گروه استانه یا حضور نماینده ویژه دبیر کل در ژنو هستیم، گفت: این نشست امروز یا فردا انجام می شود، باید منتظر نتایج این نشست شد که در برهه کنونی مهم است. بر اساس نتایج این نشست، ما خط و مشی خود در آستانه و سوریه را دنبال می کنیم.

وی تصریح کرد: روند آستانه علیرغم همه شیطنت های مخالفان آستانه که تلاش داشتند آن را به عنوان روندی بی فایده معرفی کنند، فواید و مزایای زیادی داشت و کشورها به خوبی وظایف خود را انجام دادند. امیدواریم در این نشست هم گام‌های رو به جلو برداشته شود و بتوانیم نقش تاریخی خود را در تثبیت حاکمیت ملی سوریه و پایان بحران این کشور انجام دهیم.

قاسمی تاکید کرد: ثابت می‌کنیم که برخی کشورها به تنهایی نمی‌توانند این بحران را حل و فصل کنند و نیاز است با دیگر کشورها هماهنگ باشند.

قاسمی در پاسخ به سوالی پیرامون حمایت ایران از توافقات آتش بس در یمن گفت: از ابتدای تجاوز نیروهای ائتلاف یمن مواضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به این موضوع روشن بود. وزیر امور خارجه طرح چهار ماده ای را پشت درهای بسته در این خصوص مطرح کرد تلاش ما این بود نهایتا زمینه های آتش بس فراهم شود.

وی ادامه داد: تلاش داشتیم تا زمینه‌های ارسال کمک‌های بشردوستانه و خارج کردن بیماران، گفتگوهای یمنی –یمنی و تشکیل دولت فراگیر فراهم شود.

قاسمی تصریح کرد: با وخیم شدن اوضاع مردم یمن و فاجعه بشری در این کشور این امر ضروری بود زیرا فاجعه بشری در یمن به عنوان یک لکه ننگ در تاریخ بشریت ثبت خواهد شد. تلاش کردیم تا متجاوزان از حملات نظامی خود دست بردارند.

از مصوبات نشست استکهلم حمایت می‌کنیم

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه و کشورهای اروپایی برای حل بحران یمن گفت: تلاش کردیم تا کشورهای اروپایی تا حد ممکن از نفوذ خود برای پایان این بحران استفاده کنند، در این راستا نشست استکهلم نشست خوبی بود و امیدواریم این نشست سرآغاز تحول بزرگی در بحران یمن باشد.

وی تاکید کرد: متجاوزان که سال ها مردم یمن را آماج بمباران خود قرار داده اند باید به این روند خاتمه دهند و باید مصوبات نشست استکهلم اجرایی شود و ما از این روند حمایت می کنیم.

قاسمی تصریح کرد: امیدواریم آنهایی که فکر می کردند با سلاح های مدرن و دلار می توانند سرنوشت یک ملت را دگرگون کنند و آنها را به زانو درآورند درس خوبی گرفته باشند امیدواریم بحران یمن و بحران های اخیر در منطقه به آنهایی که کمتر با فکر و اندیشه آشنایی دارند بیاموزند با تجاوز نمی توانند امیال خود را به ملت ها تحمیل کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تهدید نظامی اسرائیل علیه ایران گفت: سیاست ما نسبت به رژیم صهیونیستی روشن است و تغییری در موضع گیری خود نداریم؛ تا اشغالگری وجود دارد مقاومت هم وجود دارد.

وی تاکید کرد: سیاست های نژادپرستانه رژیم صهونیستی مشخص است و تا این وضعیت وجود دارد مقاومت ادامه می یابد. هر از گاهی مقامات این رژیم به یاوه گویی علیه ملت ایران رو می آورند، ماهیت این رژیم ماهیتی درنده خو، متجاوز و زیاده خواه است و هر از گاهی به این شیوه های روانی متوسل می شوند که ابتر و بیهوده است.

برای رفع مشکلات اتباع ایرانی در گرجستان تلاش می‌کنیم

قاسمی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص احضار سفیر گرجستان به وزارت امور خارجه و ادامه مشکلات مسافران ایرانی گفت: پس از شدت گرفتن این نوع برخوردهای نامناسب که البته مورد انتظار ما از سوی دولت گرجستان نبود اقداماتی از سوی وزارت خارجه انجام شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: این اتفاقات در مبادی ورودی این کشور در مرزهای زمینی و هوایی واقع شده است و با توجه به اینکه مربوط به شهروندان ایرانی است تلاش هایی در تهران و تفلیس برای رفع آن انجام شد.

وی با بیان اینکه مراتب اعتراض خود را به دولت گرجستان متذکر شده ایم، اظهار داشت: این پرونده به صورت جدی مفتوح است و به صورت روزانه دنبال می شود. این رفتار قابل قبول نیست.

قاسمی گفت: تمهیداتی را مورد بررسی قرار داده‌ایم و در روزهای آینده اقداماتی صورت خواهد گرفت. اجازه نمی دهیم حق و حقوق ایرانیان خدشه دار شود و اگر کشور گرجستان نتواند مانع این رفتارها با شهروندان ایرانی شود، اقدامات جدی تری انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: متأسفانه شاهد وجود برخی گروه ها و شرکت های سودجو هستیم که از فرصت و فضای لغو روادید استفاده کرده و با دروغ و برخی وعده ها نسبت به گمراه کردن ایرانیان برای اخذ برخی امتیازات جهت سفر به گرجستان اقدام میکنند.

ایرانیان برای سفر به گرجستان تأمل کنند

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه ایرانیان اگر اجباری برای سفر به این کشور ندارند، تأمل کنند، افزود: امیدوارم دولت گرجستان با توجه به پیشینه روابط، اقدامات لازم را انجام دهد؛ ایرانیان نیز باید قبل از ورود به گرجستان و یا هر کشور دیگری مقررات آن را مورد مطالعه قرار دهند.

قاسمی در پاسخ به سوالی در خصوص احضار سفیر ایران در پاکستان با توجه به حادثه تروریستی در بلوچستان پاکستان ،گفت: وجود برخی ناامنیها و مشکلات در مرزهای ما و پاکستان موضوع جدیدی نیست و در گذشته نیز شاهد برخی اتفاقات تلخ در این مرزها بوده‌ایم. مثل ربایش نیروهای مرزی ما و ورود گروه های تروریستی از این مرزها به ایران که با سرعت و شدت با آن برخورد کردیم.

وی افزود: در دوران اخیر، پس از ربایشی که در مرزهای ایران صورت گرفت وزیر امور خارجه به اسلام آباد سفر کرد و پس از آن مجدد در رأس هیئت نظامی به پاکستان رفته و تصمیماتی برای برخی اقدامات اخذ شد.

انتظار وزارت امور خارجه از دولت پاکستان

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره آزادی سربازان ایران، تصریح کرد: از میان افرادی که ربایش شده اند، ۵ نفر آزاد شده اند و بقیه اسیر هستند و اطلاع دقیقی از آنها نداریم. دولت پاکستان باید برای آزادی آنها تلاش و مانع حضور گروه های تروریستی در مرزها شوند.

قاسمی با بیان اینکه مرز ایران و پاکستان، مرز دوستی و صلح است و تلاش می کنیم این مرزها امن و آرام باشد، یادآور شد: گروههای معاندی در منطقه وجود دارد که تلاش میکنند این سیاست را خدشه دار کنند. بعد از حادثه ای که در بلوچستان اتفاق افتاد و ما آن را محکوم کردیم و به وعده خود به دولت پاکستان برای کمک به این کشور جهت افزایش امنیت مرزها پابرجا هستیم.

وی خاطرنشان کرد: کانونهای معاندی که علاقه‌مند به روابط خوب بین ایران و پاکستان نیستند، اطلاعات ناقصی را به این کشور داده اند که موجب چنین واکنشی شد. البته فکر می کنم موضوع فیصله یافته است و باید منتظر باشیم دولت پاکستان تلاش خود را برای آزادی افرادی که در این کشور اسیر هستند، انجام دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال دیگری پیرامون سخنرانی یکی از افراد ضد انقلاب در پارلمان کانادا، گفت: نماینده پارلمان کانادا که این امر را برنامه ریزی کرد، از چهره های شناخته شده ضد ایرانی است که با برخی گروه های ضد ایرانی در تماس جدی بوده و اقدامات جدی برای ایجاد فضای منفی روانی علیه ایران انجام می دهد. این اقدام نیز در ادامه رفتارهای نابجای این فرد تلقی می شود.

قاسمی تصریح کرد: هر کسی با هر نامی در هر جای جهان با زبانی خواستار تحریم ملت ایران توسط آمریکا و دیگر کشورها شود، ایرانی نیست. هیچ ایرانی وطن پرستی نزد دیگران برای آزار هموطنان خود اقدام نمی کند.

ترامپ مدهوش طعم دلار و فروش سلاح است

وی در خصوص اظهارات اخیر ترامپ، یادآور شد: آقای ترامپ وقتی از روی تخت بیدار می شود حرف هایی را بیان می کند. ایشان مدهوش طعم دلار و فروش سلاح است. سخنان او نسنجیده و فرافکنی های بی ربط بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص موضع ایران در قبال برخورد دولت فرانسه با معترضان، گفت: مسئله فرانسه داخلی است و من به این موضوع نمی پردازم. رفتار نیروهای نظامی فرانسه در قبال افرادی که در خیابانها هستند، خشن، نسنجیده و غیرقابل قبول است. دولت فرانسه باید نسبت به این افراد با خویشتن داری بیشتری برخورد کند و اجازه دهد در فضای مسالمت آمیز این اعتراضات مطرح شود. زیرا در همه دنیا حق اعتراض وجود دارد.

قاسمی اظهار داشت: اخباری در مورد وجود برخی گروههای آنارشیست در میان این افراد وجود دارد که از روشهای آنارشیستی استفاده می کنند و اقدام به تخریب و صدمه زدن به شهرها می کنند.باید به آنها کمک کرد و اعتراضات را از طریق مسالمت آمیز دنبال کرد.

قاسمی گفت: دولت فرانسه نیز باید خویشتن دار بوده و از به کارگیری زور و خشونت دوری کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص اختلاف نظر ایران و ترکیه بر سر سوریه در اوایل جنگ سوریه گفت: این امر یک واقعیت است. زمان عامل مثبتی است برای اینکه واقعیت ها خود را نشان دهند. نشست های آستانه و شفاف سازی مواضع ایران، روسیه و ترکیه و همکاری های گسترده، عوامل مهمی بود که موجب تغییر مواضع ترکیه و یا سایر کشورها شد. واقعیت ها خود را نشان دادند.

وی ادامه داد: تحولات جاری است و می تواند کشورها در مسیر بهتری قرار گیرند.

سفرای ایران در ترکیه، آلمان و فرانسه بزودی انتخاب می‌شوند

قاسمی در خصوص انتخاب سفرای ایران در ترکیه، آلمان و فرانسه گفت: وزارت امور خارجه اقدامات خود را برای انتخاب سفرای همه کشورهایی که سفیران ما دوران ماموریتشان پایان پذیرفته و یا با قانون بازنشستگی مواجه شده اند، آغاز کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: امیدواریم با سرعت بیشتری این امر انجام شود تا سفرای جدید به محل ماموریت هایشان اعزام شوند. در مورد این سه کشور نیز رایزنی های اولیه صورت گرفته و خوشبین هستیم که ظرف روزهای آینده سفرایشان انتخاب شوند.

وی در خصوص موضع ایران در قبال تروریست های پ. ک.ک گفت: جمهوری اسلامی دخالت آمریکا در رابطه با هر کشوری را محکوم می کند. آمریکا حق ورود به کشورهای منطقه را ندارد. این کار بحران جدی در منطقه ایجاد می کند. آمریکا از در حسن نیت به کشورها وارد نمی شود بلکه این امر ابزاری برای پیشبرد اهداف آمریکا در منطقه است.

قاسمی در خصوص سفر رئیس سازمان حج و زیارت به عربستان و احتمال برگزاری حج مفرده گفت: مسئول حج، سازمان حج و زیارت است و وزارت امور خارجه در این خصوص دخالتی نمی‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: طبق عرف، نماینده وزارت امور خارجه جهت گفتگو برای حج سال آینده به عربستان سفر کرده است. باید دید در چه حوزه هایی رایزنی و تفاهم صورت می گیرد.

اختلافات شدیدی بر سر مساله موشکی با اروپا داریم

وی در خصوص اظهارات تند نماینده اروپا در مورد تجهیزات موشکی ایران گفت: این اظهارات در گذشته نیز اعلام شده است. هیچ کشوری دو نمی توانند در مورد همه موضوعات و مسائل اشتراک نظر داشته باشند. در حوزه مسائل موشکی این اختلاف نظر بین ما و برخی کشورهای اروپایی با شدت بیشتری و با برخی کشورهای دیگر با شدت کمتری وجود دارد. به دلایل مختلفی این اظهارنظرها مطرح می شود و ناشی از تلاش بدخواهان است.

قاسمی اظهارداشت: ما شاهد برخی بیان های منفی و ابراز نگرانی ها از سوی برخی شخصیت های اروپایی در خصوص سیاست های موشکی ایران هستیم. این در حالی است که سیاست های موشکی ایران روشن بوده و بارها اعلام شده است که هیچ منافاتی با قطعنامه ۲۲۳۱ ندارد. سیاست دفاعی ایران ملی است و جمهوری اسلامی به دلیل تجربه تاریخی و منطقه ای که دارد، این سیاست را دنبال می کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: ما نمی توانیم مثل سایر کشورها امنیت و سلاح بخریم. ما به توانمندی های خود متکی هستیم، زیرا هیچ کس، هیچ تضمینی به ما درباره امنیتمان نمی‌دهد و باید ملت ایران خود از امنیتش دفاع کند.

نمی‌توانیم از سیاست‌های دفاعی خود چشم پوشی کنیم

وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی حق دارد به توان دفاعی خود تکیه کند، گفت: توان دفاعی ایران بازدارنده است و علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. شعار ایران همزیستی مسالمت آمیز و کمک به امنیت و ثبات در منطقه است.

قاسمی با بیان اینکه نمی توانیم از سیاست های دفاعی و موشکی خود چشم پوشی کنیم، گفت: مواضع دولت انگلیس در این خصوص مواضع تندی بود. این کشور دارای استانداردهای دوگانه است. از یک سو می پذیرد که شرکت هایش سلاح های پیشرفته خود را به منطقه بفروشند و از سوی دیگر در قبال ملت ایران که تجربه تلخی داشته اند و جنگ سختی را پشت سر گذاشته اند، اظهارات تندی را مطرح می کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: طراحی موشک های ما مشخص است و برای حمل کلاهک هسته ای طراحی نشده است. اروپا نباید به دروغ پردازی محافل صهیونیستی توجه کند. جمهوری اسلامی ایران سیاست های دفاعی خود را در چارچوب موازین بین المللی ادامه می دهد.

وی تاکید کرد: اجازه نخواهیم داد بتوانند و بخواهند امکانات ما را محدود کنند.

قاسمی اظهارداشت: ما در مورد همه مسائل جهان با همه کشورها گفتگو کردیم و گفتگو خواهیم کرد. سیاست های خودمان که شفاف است را بیان کردیم حتی در رابطه با موشک تا اذهان را روشن کنیم.

نمی‌توانیم بر سر امنیت کشور مذاکره کنیم

سخنگوی وزارت امور خارجه بیان داشت: اما مذاکره با آن مفهومی که مدنظر آنها است، در هیچ شرایطی انجام نخواهیم داد و در شرایط مذاکره قرار نداریم و قرار نخواهیم گرفت و بر سر امنیت و کیان کشور و آب و خاک خودمان که باید برای آیندگان حفظ کنیم، نمی توانیم مذاکره کنیم.

وی گفت: جمهوری اسلامی نمی تواند امنیت خود را قربانی اینگونه شعارها کند.

قاسمی در خصوص عضویت اسرائیل در FATF گفت: عضویت ایران در FATF بستگی به نهادهای قانونگذار دارد. وزارت خارجه در این خصوص تلاش های خود را انجام داده است. با توجه به ماهیت رژیم صهیونیستی که از هر بهانه ای برای تخریب ایران استفاده می کند، حضور یا عدم حضورش در این گروه اهمیتی ندارد. ما راه خود را امیدوارانه دنبال می کنیم. امیدواریم در نهایت منافع ملی ایران تامین شود.