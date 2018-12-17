به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله رضایی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی سالن جلسات جهاد کشاورزی سمنان بابیان اینکه سه باغ مادری برای تولید نهال در استان سمنان احداث‌شده است، ابراز داشت: این اقدام در راستای تولید نهال گواهی‌شده و استاندارد صورت گرفته است تا بهره‌برداران بتوانند از مراکز معتبر نهال موردنیاز خود را خریداری کنند.

وی بابیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۲.۵ میلیون اصله نهال در استان تولیدشده است، اضافه کرد: از این تعداد برای ۹۶۷ هزار اصله نهال برچسب و لیبل صادرشده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان سمنان بابیان اینکه ۲۴ نهالستان دارای مجوز در سطح استان فعالیت دارد، ابراز داشت: در این نهالستان‌ها علاوه بر پسته، زردآلو، بادام، گلابی، انگور، انجیر و گردو ۵۰ هزار اصله نهال انجیر و ۱۴۱ هزار اصله سایر نهالهای شناسه دار نیز تولید می شود.

رضایی حفظ و تکثیر ژرم پلاسم غنی ارقام بومی، تکثیر پایه های رویشی عاری از ویروس و مقاوم از جمله سیاست‌های سازمان جهاد کشاورزی برشمرد و تصریح کرد: ۳۰۵ هزار اصله نهال زردآلو، ۲۷۰ هزار اصله نهال پسته، ۵۹ هزار اصله نهال بادام، ۴۷ هزار اصله سیب، ۴۵ هزار اصله گلابی در نهالستان‌های استان سمنان تولیدشده است

وی ضمن بیان اینکه سالانه حدود دو هزار هکتار باغ جدید نیازمند نهال استاندارد و دارای اصالت و سالم است، اضافه کرد: خوشبختانه از نظر تولید نهال مشکلی در استان سمنان وجود ندارد و حتی مازارد تولید به استان های همجوار ارسال می شود که امیدواریم با توسعه این فعالیت‌ها ارقام مرغوب را تکثیرکنیم.