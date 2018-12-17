تخصیص۸۶۰ میلیارد ریال برای تجهیز هنرستان های کاردانش کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مصطفی آذرکیش در آیین افتتاح رسمی دفتر همکاری های آموزشی شاخه کاردانش اداره کل آموزش و پرورش و شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان گفت: تنوعبخشی در محیط یادگیری یکی از رویکردهای اساسی برای مشارکت حداکثری دانشآموزان در طرحهای مهارتآموزی است.
وی ادامه داد: انعقاد تفاهمنامههای همکاری وزارت آموزش و پرورش با شرکت شهرکهای صنعتی در استانها رویکردی ممتاز برای کاهش آمار بیکاری است.
مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: کیفیت بخشی در ارائه آموزش به دانش آموزان یکی از رویکردهای اصلی برای افزایش اشتغال در کشور است و برای تجهیز هنرستانهای کشور با وجود فاصله داشتن با شرایط مطلوب، اعتبارهای خوبی در سال جاری مصوب شد.
آذرکیش گفت: ضریب اشتغال با توسعه مهارتآموزی در مدارس کشور افزایش مییابد و دانش آموز استقلال طلبی، مثبتاندیشی و دیگر شرایط کلیدی زندگی در اجتماع را در محیط کار فرامیگیرد.
مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: خطرپذیری، تابآوری و کار جمعی، سه مؤلفه اصلی و مهم در اجرای طرحهای مهارتآموزی است که دانشآموزان در محیط کار با این رویکردهای ارزشمند آشنا میشوند.
نظر شما