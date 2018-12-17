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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۴۹

مدیرکل دفتر آموزش های کاردانش وزارت آموزش و پرورش خبر داد:

تخصیص۸۶۰ میلیارد ریال برای تجهیز هنرستان های کاردانش کشور

تخصیص۸۶۰ میلیارد ریال برای تجهیز هنرستان های کاردانش کشور

مدیرکل دفتر آموزش های کاردانش وزارت آموزش و پرورش از تخصیص ۸۶۰ میلیارد ریال برای تجهیز هنرستان های کاردانش کشور برای سال ۹۸ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مصطفی آذرکیش در آیین افتتاح رسمی دفتر همکاری های آموزشی شاخه کاردانش اداره کل آموزش و پرورش و شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان گفت: تنوع‌بخشی در محیط یادگیری یکی از رویکردهای اساسی برای مشارکت حداکثری دانش‌آموزان در طرح‌های مهارت‌آموزی است.

وی ادامه داد: انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری وزارت آموزش و پرورش با شرکت شهرک‌های صنعتی در استان‌ها رویکردی ممتاز برای کاهش آمار بیکاری است.

مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: کیفیت بخشی در ارائه آموزش به دانش آموزان یکی از رویکردهای اصلی برای افزایش اشتغال در کشور است و برای تجهیز هنرستان‌های کشور با وجود فاصله داشتن با شرایط مطلوب، اعتبارهای خوبی در سال جاری مصوب شد.

آذرکیش گفت: ضریب اشتغال با توسعه مهارت‌آموزی در مدارس کشور افزایش می‌یابد و دانش آموز استقلال طلبی، مثبت‌اندیشی و دیگر شرایط کلیدی زندگی در اجتماع را در محیط کار فرامی‌گیرد.

مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: خطرپذیری، تاب‌آوری و کار جمعی، سه مؤلفه اصلی و مهم در اجرای طرح‌های مهارت‌آموزی است که دانش‌آموزان در محیط کار با این رویکردهای ارزشمند آشنا می‌شوند.

کد مطلب 4487376

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