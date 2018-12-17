۱۰۰ هزار مترمربع سنگ از خراسان جنوبی به عتبات عالیات ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، موسی جوینده صبح دوشنبه در جلسه دیدار رانندگان و کارکنان اداره کل حمل و نقل استان با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار داشت: رانندگان استان کار بی بدیل و تاثیر گذاری در حماسه اربعین حسینی انجام دادند.

وی با بیان اینکه بیشترین سرمایه گذاری اربعین توسط این بخش انجام شد، بیان کرد: در حماسه اربعین حسینی رانندگان استان با ۱۳۰ دستگاه تریلی و کامیون ورود کرده و امکانات مورد نیاز موکب های استان را بدون توقع منتقل کردند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات در خراسان جنوبی اضافه کرد: در حال حاضر نیز ۱۰ دستگاه سنگ توسط این رانندگان به عراق منتقل شده که در هیچ جای کشور این اتفاق رخ نمی دهد.

به گفته جوینده تاکنون بالغ بر ۱۰۰ هزار متر مربع سنگ در خراسان جنوبی فراوری و به عتبات عالیات ارسال و نصب شده است.

وی با تأکید بر اینکه باید مطالبات رانندگان استان به صورت ویژه دیده شود، عنوان داشت: اگر مشکلات آن ها رفع شوند به طور کامل در خدمت نظام خواهند بود و بخش زیادی از مشکلات حمل و نقل کشور رفع می شود.