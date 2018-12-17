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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۵۷

فرمانده هنگ مرزی آستارا خبر داد: 

کشف یک تن و ۶۰۰ کیلوگرم چوب قاچاق

کشف یک تن و ۶۰۰ کیلوگرم چوب قاچاق

آستارا- فرمانده هنگ مرزی آستارا از کشف و ضبط یک محموله چوب قاچاق یک تن و  ۶۰۰ کیلوگرمی طی عملیاتی توسط مرزبانان این هنگ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نوذر مرادی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر اظهارکرد: در پی اشرافیت اطلاعاتی و عملیاتی مرزبانان هنگ مرزی آستارا مبنی بر قاچاق محموله چوب غیرمجاز، ماموران در حوزه استحفاظی این فرماندهی، یک دستگاه خودروی نیسان مشاهده و سریعا نسبت به توقیف آن وارد عمل شدند.

وی افزود: طی بررسی به عمل آمده از این خودرو و اظهارات متهم مشخص شد که وی مقدار تقریبی ۱ تن و ۶۰۰ کیلوگرم چوب قطع شده به صورت غیرمجاز بارگیری کرده بود.

سرهنگ مرادی با اشاره به آمادگی کامل نیروهای هنگ مرزی آستارا در تمامی موارد، گفت: متهم و کالای مشکوفه جهت سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شد.

کد مطلب 4487378

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