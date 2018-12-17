کشف یک تن و ۶۰۰ کیلوگرم چوب قاچاق

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نوذر مرادی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر اظهارکرد: در پی اشرافیت اطلاعاتی و عملیاتی مرزبانان هنگ مرزی آستارا مبنی بر قاچاق محموله چوب غیرمجاز، ماموران در حوزه استحفاظی این فرماندهی، یک دستگاه خودروی نیسان مشاهده و سریعا نسبت به توقیف آن وارد عمل شدند.

وی افزود: طی بررسی به عمل آمده از این خودرو و اظهارات متهم مشخص شد که وی مقدار تقریبی ۱ تن و ۶۰۰ کیلوگرم چوب قطع شده به صورت غیرمجاز بارگیری کرده بود.

سرهنگ مرادی با اشاره به آمادگی کامل نیروهای هنگ مرزی آستارا در تمامی موارد، گفت: متهم و کالای مشکوفه جهت سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شد.