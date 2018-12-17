نمایشگاه اسناد تاریخی پژوهش در یزد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان یزد صبح امروز در حاشیه برپایی این نمایشگاه با اشاره به آغاز هفته پژوهش از ۲۴ آذرماه اظهار داشت: نمایشگاه اسناد پژوهش به همین مناسبت در خانه لاریها برپا شده است.
داود پاک طینت بیان کرد: در این نمایشگاه نمونه ای از اسناد بایگانی در مرکز اسناد و کتابخانه ملی با محوریت پژوهش در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.
وی عنوان کرد: این نمایشگاه تا پایان آذرماه در تالار خانه لاریها یزد هر روز در ساعات اداری دایر است و عموم علاقمندان میتوانند از این نمایشگاه بازدید کنند.
مدیرکل مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان یزد یادآور شد: در این نمایشگاه ۱۵ سند پژوهشی با ارزش تاریخی در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.
به گزارش مهر، در این نمایشگاه اسنادی نظیر دستور مدیرکل باستانشناسی و فرهنگ عامه به فرمانداری کل یزد برای فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز هیئت باستانشناسی دانشگاه هوکایدوی ژاپن در یزد به منظور تحقیق در آثار تاریخی اسماعیلیه مربوط به سال ۱۳۴۹، دستور وزارت کشور به فرمانداری کل یزد برای ارائه تسهیلات لازم به یوهان پاول لوفت آلمانی برای مطالعه در خصوص تاریخ ایران در قرون وسطی و تمدن جدید مربوط به سال ۱۳۵۰، پیشنهاد طرح پژوهشی دگرگونیهای اقتصادی و اجتماعی روستاهای حوزه آبخور زایندهرود مربوط به سال ۱۳۵۵ و ... به نمایش درآمده است.
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