خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: مجله «ایران‌مهر» که به‌صورت دیجیتال منتشر می‌شود فرصتی برای مرور رویدادهای استان‌های مختلف از دریچه نگاه خبرنگاران استانی مهر است، رویدادهایی که در قالب گزارش، گفتگو و عکس پیش روی نگاه مخاطبان خبرگزاری مهر قرار می‌گیرد.

این شماره مجله «ایران‌مهر» حدود ۵۰ گزارش در موضوعات مختلف از استان‌های کشور را در برمی‌گیرد تا تصویری از دغدغه‌های مهم استانی را پیش روی مخاطب قرار دهد. دغدغه‌هایی که برخی از آن‌ها در روستایی دورافتاده رقم می‌خورد و برخی از آن‌ها در مرکز استان؛ برخی از آن‌ها فرصت‌ها را به رخ می‌کشد و برخی تهدیدها را به چالش.

میل و شوق به ساخت‌وساز و درآمدهای هنگفت این بخش بسیاری را بر آن داشته تا عطای کشاورزی را به لقایش ببخشند و سودهای آنی را به درآمدهای تدریجی یا آب‌باریکه‌های کشاورزی ترجیح دهند. در گوشه و کنار مازندران شاهد بایر ماندن سطح قابل‌توجهی از مزارع، گندمزارها و شالیزارها و یا باغات هستیم که سودای فروش، آن‌ها را به این حال‌وروز انداخته است، مزارعی که دیروز قوت لایموت سبز می‌کردند، امروز در آن ویلا سبز می‌شود. مشروح این گزارش را در بخش جامعه مجله ایران‌مهر بخوانید.

«سنبل آبی» مهمان ناخوانده آستارا، «آسیب زلزله به ساختمان‌های تعمیری»، «قوم تپه»ای دیگر شاید ۳ هزار سال بعد، «تقابل پلنگ و روستاییان در بشاگرد»، «تولد آهسته یک بحران در آشیانه خالی»، «دریاچه ارومیه در پیچ وعده‌ها آب می‌رود»، «کابوس کثیف زباله‌های بیمارستانی»، «سرنوشتی که در خیابان رقم می‌خورد» و «کانکس نشینی در کوهبنان ادامه دارد» از گزارش‌های بخش جامعه این شماره مجله «ایران‌مهر» است.

یوش با نیما و اشعارش و اندیشه‌هایش شهره جهانی دارد و کافی است نشان آن را جویا شوی. برای رفتن به زادگاه نیما و خانه‌اش که یادگار خاطره‌های شاعر افسانه‌ای است از نور باید دو ساعت به سمت ارتفاعات در بلده پیش روید ؛ یوش و کومه آقا توکا نهانخانه و رازدار اندیشه‌های نیمایی است اگرچه نام نیما یوشیج، شاعر پرآوازه جنگل‌های شمال و روز شعر نو در تقویم ملی ازقلم‌افتاده است. برای خواندن این روایت به بخش فرهنگ و هنر مجله ایران‌مهر مراجعه کنید.

شهرداری و شورای شهر «کتاب‌گردی» را جدی نگرفتند، «بازتاب حماسه اربعین از نگاه عکاسان»، «بازخوانی نهضت جنگل فرصتی برای تقویت گردشگری تاریخی در گیلان»، «وقتی ناتوانی در مهار خشم آلت قتل می‌شود»، «خرم‌آباد در اندوه نورِ خدا»، «کریمه‌ای که قدم‌هایش منشأ برکت و طلوع نور علم در شهر قم شد» و «شال اندازون» رسمی از دیار جشن‌های کهن از دیگر گزارش‌های این شماره مجله ایران‌مهر است.

شروع خاک‌برداری در محل پل قدیمی چمارسرای رشت سبب خوشحالی اهالی این محل شد که با احیای دوباره این پل خاطرات دوران کودکی‌شان سر از خاک بیرون می‌آورد. هوای مرطوب گیلان فقط عامل رشد درختان بر روی این اثر دوره قاجار نبوده بلکه متأسفانه در سال‌های گذشته آب‌های سطحی غربی‌ترین محله رشت با یک لوله روی همین پل تخلیه شده است. مشروح این گزارش را در این شماره از مجله «ایران‌مهر» می‌خوانیم.

«تبریز ۲۰۱۸» آرزوهای شیرینی که داشتیم و خاطرات تلخی که ماند، «جشنواره بین‌المللی اقوام تا سطح نمایشگاه و فروشگاه سقوط کرد»، «دستکند اشتهارد تافته‌ای جدا بافته از معماری‌ صخره‌ای ایران»، «بافت تاریخی در حصار سازه‌های بلند»، «نبض حیات صنایع‌دستی قم کند می‌زند»، «عمارت جنانی» در چند قدمی نابودی و «شهر جهانی منبت گردشگران را فرامی‌خواند» از گزارش‌هایی است که برای خواندن آن‌ها باید به بخش میراث مجله «ایران‌مهر» مراجعه کنید.

هشت هزار فرصت شغلی در استان گلستان با اقدامات مافیای سیگار و واردات توتون از دست می‌رود و حالا چشم توتون کاران به تصمیم و تدبیر مسئولان برای رفع این چالش‌ها دوخته شده است. کشت توتون در گلستان با بیش از هشت دهه قدمت، ۷۰ درصد از ۹ هزار تن تولید سالانه کشور را به خود اختصاص داده اما در سال‌های اخیر قرارداد کشت با کشاورزان به‌شدت کاهش‌یافته است. برای خواندن این گزارش به بخش اقتصاد مجله «ایران‌مهر» مراجعه کنید.

«هفت‌تپه» به ساحل آرامش رسید، «اقتصاد نخل در گرو توسعه صادرات»، جای خالی آجیل در«شب یلدا»، «حاشیه‌سازی برای صنعت زیتون»، «سوغات جدید بام ایران راهی بازار شد»، شهر «خوشه‌های طلایی» جهانی شد، «عطش مدیریت واحد در پایتخت مسکن مهر ایران»، «فرازوفرودهای صنعت زنبورداری»، «گازی که به زاهدان رسید اما به زاهدانی ها نه» و «گوشت‌های وارداتی بازار را تنظیم نکرد» از دیگر گزارش‌های این شماره مجله ایران‌مهر است.

همچنین در این شماره از مجله «ایران‌مهر» روی خط تصاویر ارسالی از سوی عکاسان مهر به جای‌جای ایران اسلامی سفر می‌کنیم.

برای دریافت شماره سی‌ و چهارم مجله «ایران‌مهر» اینجا کلیک کنید.