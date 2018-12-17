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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۵۵

رئیس اداره هواشناسی کاشان خبر داد:

شب یلدای بارانی در کاشان/دمای هوا به زیر صفر درجه می رسد

شب یلدای بارانی در کاشان/دمای هوا به زیر صفر درجه می رسد

کاشان - رئیس اداره هواشناسی کاشان گفت: شهروندان کاشانی در شب یلدا شاهد بارش رحمت الهی هستند و پنجشنبه شب و روز جمعه بارشها بصورت گسترده تری تکرار می شود.

عباس ارغوانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هوای امروز کاشان صاف تا کمی ابری بوده و نیمه های شب سیستم بارشی از غرب وارد منطقه می شود.

وی با بیان اینکه این سامانه بارشی وارد شده به استان اصفهان به صورت برف و باران در شهرستان کاشان نمود دارد، افزود: سامانه بارشی در طول روز و در مناطق کوهستانی به صورت برف و در مناطق دشتی به صورت باران است.

رئیس اداره هواشناسی کاشان از افزایش دو درجه ای دما در روز جاری خبر داد و بیان داشت: از روز چهارشنبه دمای هوا روند کاهشی به خود گرفته است به نحوی که برای نخستین بار در سال جاری صبح شنبه دمای زیر صفر درجه را تجربه می کنیم.

ارغوانی ضمن اشاره به بارش باران در شب یلدا گفت: شهروندان کاشانی در شب یلدا شاهد بارش رحمت الهی هستند به نحوی که پنجشنبه شب و روز جمعه بارش ها بصورت گسترده تری تکرار شده و در مناطق دشت تا مرز اتوبان برفی و مناطق دشت بارانی است.

کد مطلب 4487403

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