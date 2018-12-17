راه اندازی شورای تحقیقات به منظور ساماندهی امور پژوهشی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، به گزارش خبرنگار مهر، طالب محمدی صبح امروز در مراسم استانی هفته پژوهش و آئین تجلیل از معلمان و دانش آموزان پژوهشگر و پژوهشگران برتر فرهنگی استان کردستان، راه اندازی شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان به منظور ساماندهی و راهبری امور پژوهشی را یکی از اقدامات مهم برشمرد اظهارداشت: اجرا و توسعه برنامه اقدام پژوهی معلمان و افزایش تعداد شرکت کنندگان استان در این برنامه به میزان ۱۰۰ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.

وی با بیان اینکه کلیه طرح های اقدام پژوهی برتر معلمان در سال های گذشته در قالب فایل الکترونیکی به مدارس استان ارسال شده است، افزود: تعیین اولویت های پژوهشی آموزش و پرورش استان و فراخوان آن به کلیه مراکز دانشگاهی، علمی - پژوهشی و مدارس استان از دیگر دستاوردهای پژوهشی است.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش استان کردستان ادامه داد: حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری فرهنگیان استان متناسب با اولویت های پژوهشی نیز از دیگر برنامه های این معاونت است.

محمدی برگزاری پنج دوره آموزشی توانمند سازی فرهنگیان در راستای برنامه های اقدام پژوهی و تدوین، ابلاغ و اجرای طرح حامی و حمایت از مولفان و پژوهش گران در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ را از دیگر دستاوردهای حوزه پژوهش استان عنوان کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موفقیت های این حوزه اشاره کرد و یادآور شد: کسب رتبه های برتر و برگزیده کشوری توسط معلمان و دانش‌ آموزان استان و چاپ بیش از ۱۰۰ مقاله علمی - پژوهشی فرهنگیان استان در مجلات را از توفیقات پژوهشی است.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش استان کردستان در پایان سخنان خود بیان کرد: راه اندازی سامانه تمام الکترونیکی مدیریت امور پژوهشی آموزش و پرورش، راه اندازی تعداد ۱۵مرکز پژوهش سرای دانش آموزی در استان و اجرای طرح های پژوهشی دانش آموزی در سطوح و مقاطع مختلف تحصیلی دیگر دستاوردهای حوزه پژوهشی آموزش و پرورش استان است.