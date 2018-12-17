خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- لاله افتخاری: امروزه در سراسر جهان، بیش از هر زمان دیگر حرکت ها واقدامات افراط گرایانه مشاهده می گردد و سرتیتر خبرها و صفحات روزنامه ها و مطبوعات را خبرهای مرتبط با قتل و غارت و تخریب خانه ها و مزارع تشکیل می دهد.

بخشی از آن عامل درونی دارد. به عبارت دیگر از سوی اقوام و قبایل و گروه‌ها علیه یکدیگر اقدام می‌شود اما بخش قابل توجهی از آن تروریسم سازماندهی شده یا همان تروریسم دولتی است که افراط گرایی و تروریسم و خشونت توسط استکبار جهانی ترویج شده گروه های تروریستی تحت عناوین القاعده، داعش، احرار الشام، بوکوحرام و.. را برای تحقق آن ایجاد می کنند.

آری امروزه جاهلیت مدرن در قالب جنگ میان اقوام، ادیان، کشورها همچون نیجریه، میانمار، یمن و غیره رخ نمایانده است و نزول دوباره و مجدد و بلکه تاویل سوره های الهاکم التکاثر و بروج را به تصویر می‌کشد.

زمانی دو قطبی سازی جهان در ۲ بلوک شرق و غرب صورت می‌گرفت و امروز استکبار باسر دادن شعار جهانی سازی خود را کدخدای بلامنازع دهکده ای جهانی می داند و با هدف دستیابی به منابع مالی، اقتصادی، انسانی و غیر آن در کشورهای دنیا آتش افراط گری و جنگ و خشونت را ترویج می‌کند.

تاسف بارتر آنکه هرچند در بعضی مناطق خشونت در قالب جنگ و قتل و غارت بروز می‌کند اما آنچه خطرناک‌تر است تروریسم و افراط گری فرهنگی است که با عناوین رفع خشونت علیه زنان، حقوق بشر دموکراسی و غیره خود را به جهان تحمیل می‌کند وحاصل آن شعر شاعر است که از قضا سرکنگبین صفرا فزود چرا این تهاجمات که از طریق ماهواره، شبکه های رسانه ای و هالیوود و غیره بر جامعه بشری پمپاژ می‌شود به مرد وارگی زن و محرومیت خانواده و جامعه از محبت و رافت زنانه منجر شده است.

ارائه مدل های جدیدی از ازدواج و در نتیجه تغییر الگوی خانواده و مادری بخشی از جامعه بشری به ویژه غرب را از مدرسه و کانون محبت و مودت یعنی خانواده و معلم آن یعنی مادر محروم کرده است.

امروز دنیا بیش از هر زمان دیگر تشنه صلح و عدالت است بر مبنای مکتب وحی که همان مکتب فطرت است نه صلح و عدالت استکبار ساخته تا از این طریق زن و مرد و کودک و بلکه تمامی اعضاء جامعه بشری در جای خود قرار گیرند وتعدی و خشونت ریشه کن شود چرا که امروز گم شده بشریت، معنویت، عدالت و رافت است وتنها راهکار آن، اجتماع نخبگان جهان برای دستیابی به راه حل های مناسب و کلید حل مشکلات، مبتنی بر مکتب وحی است.

مکتبی که آینده سراسر امنیت و به دور از خشونت و ترور را طراحی و بدان وعده می دهد «وعدالله الذین امنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض ....ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا» (نور/۵۵) امنیتی که سراسر کره خاکی رادر برگیرد.