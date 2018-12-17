انتصاب مدیر جدید گروه ادب و هنر رادیو «فرهنگ»

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق رحمانیان مدیر رادیو فرهنگ طی حکمی مرتضی صداقتگو را بهعنوان مدیر گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ منصوب کرد.
مرتضی صداقتگو از تهیهکنندگان رادیو است که مدتها در رادیو فرهنگ به برنامهسازی مشغول بوده است.
در بخشی از وظایف وی در این حکم آمده است: انعکاس هنرمندانه و دقیق مباحث روز حوزه فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان، بر پایه نیازمندیهای حقیقی شنوندگان، مبتنیبر سیاستهای پاینده نظام جمهوری اسلامی ایران.
محمد صادق رحمانیان از زحمات حسن پولادی مدیر اسبق گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ نیز تشکر کرد.
رادیو فرهنگ را روی موج افام ردیف ۱۰۶ مگا هرتز بشنوید.
نظر شما