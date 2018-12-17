به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی روز دوشنبه در دیدار مدیر کل جدید و کارکنان دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری قزوین اظهار کرد: خداوند میفرماید همه انسانها در دنیا در معرض خسران هستند و رسول گرامی اسلام (ص) نیز فرمودند خسارتمندترین آدمها کسانی هستند که صرفاً برای دنیای خود کار کردند.
وی در ادامه افزود: خداوند میفرماید همه انسانها در خسران هستند مگر آنهایی که ایمان دارند و تلاش میکنند تا کار شایسته انجام دهند و دیگران را به حق سفارش میکنند.
امام جمعه قزوین با تأکید بر اینکه همه میباید تلاش کنیم تا برای رضای خدا، دین و حمایت از قشر مستضعف کار کنیم، تصریح کرد: اگر جز رسالتهای الهی در مسیر دیگری گام برداریم، موفقیتی بهدست نیاوردهایم و بدانیم موفقیتهای دنیایی بدون نگاه دینی و الهی به کارمان نمیآید.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین کار بازرسی را کار دشوار و مهمی عنوان کرد و گفت: امانتداری در حیطه رسالتی که شما بر عهده دارید از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و میباید در کنار نظارتی که بر عملکرد دستگاهها دارید، نیروهای لایق، امانتدار و شایسته را شناسایی کنید تا ارتقا پیدا کنند.
وی خاطرنشان کرد: اگر دستگاههای دیگر امانتدار هستند، شما امانتبان هستید و همانطور که باید اجازه تخلف به دستگاهها را ندهید، نباید اجازه دهید تا به ناحق تهمتهای ناروا متوجه مسئول و یا دستگاهی شود.
آیتالله عابدینی صیانت از انقلاب اسلامی را یکی دیگر از رسالتهای بازرسی عنوان کرد و گفت: برای صیانت از انقلاب اسلامی نباید اجازه دهیم قشر مستضعف دچار آسیب شود و عدهای از بیتالمال و فرصتهای شغلی سوءاستفاده و ظلم کنند.
امام جمعه قزوین برخورد قاطع با زمینخواری را یکی از رسالتهای جدی بازرسی استانداری عنوان کرد و گفت: مدارکی که نشان میدهد اینکه زمینهای هفتسنگان، کشاورزی است جزو محکمات حقوقی و بدون خدشه است.
وی بیان کرد: متأسفانه برخی از مسئولان دست به دست هم دادهاند و به نام خود و بستگانشان در هفتسنگان زمین گرفتهاند و نباید اجازه دهیم سوءاستفادهکنندگان این کار را توجیه کنند.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین با تأکید بر جلوگیری از منابع قدرت، اظهار کرد: جلوگیری از منابع قدرت بسیار مهم است و نباید اجازه دهید هر کسی با هر عنوان مسئولیتی کار خلافی را از شما بخواهد؛ حتی اگر بالاترین مقام استان هم کار خلافی را از شما درخواست کرد با آن مخالفت کنید!
آیتالله عابدینی تأکید کرد: خداوند میفرماید روز قیامت کسانی که بخاطر رفاقت ظلمی را مرتکب شدهاند، از ندامت و پشیمانی دستشان را گاز میگیرند و آرزو میکنند ای کاش راه پیغمبر (ص) را میرفتند و با کسانی که آنها را در مسیر شیطان قرار دادند رفاقت نمیکردند.
وی در پایان گفت: دفاع از امربهمعروف و نهیازمنکر و دفاع از حق انسان را صاحب عزت و سربلندی میکند.
معصومه مرادیان، مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری قزوین نیز گزارشی از برنامههای خود در این حوزه ارائه کرد.
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